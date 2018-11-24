«Атлетико» в матче Примеры примет «Барселону»

Сегодня состоится центральный матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Атлетико» и «Барселона». Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».

Мадридская команда имеет на своем счету 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Клуб из Каталонии, в активе которого 24 балла, располагается на первой строчке.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Атлетико» – «Барселона». Начало – в 22:45 по московскому времени.

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