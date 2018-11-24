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    «Атлетико» в матче Примеры примет «Барселону»

    Сегодня состоится центральный матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют «Атлетико» и «Барселона». Встреча пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Мадридская команда имеет на своем счету 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. Клуб из Каталонии, в активе которого 24 балла, располагается на первой строчке.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи «Атлетико» – «Барселона». Начало – в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2018 08:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 16:49

      Интересный поединок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 ноября 2018, 14:56

      Победа Атлетико.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 ноября 2018, 13:08

      Хороший матч

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 ноября 2018, 10:03

      Сегодня хороший футбол ждём!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 09:31

      Встретятся заклятые соперники, которые должны нас порадовать интересной игрой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 ноября 2018, 09:24

      Хорошая битва намечается.

      3
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