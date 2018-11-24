Гончаренко: «Наконец-то ЦСКА забил со стандарта»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России. Армейцы набрали 26 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

— Напряженный был матч. Обе команды хорошо двигались, оборонялись. Наконец-то смогли забить со стандарта. Наверное, игра была до гола, хотя точку поставил Жамалетдинов, вышедший в концовке вместо Чалова. Мало было свободных зон, много борьбы. Матчи после паузы на сборные всегда такие тяжелые, напряженные, с небольшим количеством моментов.

— Вы планировали играть вторым номером?

— Даже в еврокубках не припомню, чтобы мы планировали играть вторым номером. Но такое возможно в зависимости от ситуации. С тем же «Зенитом» мы, ведя в счете, стали больше обороняться. Но лучше играть от себя.

— Вы наверняка знали о кадровых проблемах «Ахмата»...

—Вы видите свои проблемы, но у нас травмированы Ахметов, Дзагоев, Эрнандес. Это креативные игроки, которые могут создать и реализовать момент. Но их нет, и нам пришлось с первых минут выпустить Бистровича, а на замену — Кучаева.

— Не рискнули, выпуская Марио?

— Нет. Тем более у него специальный шлем. И ему достаточно три дня, чтобы набрать форму.

