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    Гончаренко: «Наконец-то ЦСКА забил со стандарта»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата России. Армейцы набрали 26 очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

    — Напряженный был матч. Обе команды хорошо двигались, оборонялись. Наконец-то смогли забить со стандарта. Наверное, игра была до гола, хотя точку поставил Жамалетдинов, вышедший в концовке вместо Чалова. Мало было свободных зон, много борьбы. Матчи после паузы на сборные всегда такие тяжелые, напряженные, с небольшим количеством моментов.

    — Вы планировали играть вторым номером?

    — Даже в еврокубках не припомню, чтобы мы планировали играть вторым номером. Но такое возможно в зависимости от ситуации. С тем же «Зенитом» мы, ведя в счете, стали больше обороняться. Но лучше играть от себя.

    — Вы наверняка знали о кадровых проблемах «Ахмата»...

    —Вы видите свои проблемы, но у нас травмированы Ахметов, Дзагоев, Эрнандес. Это креативные игроки, которые могут создать и реализовать момент. Но их нет, и нам пришлось с первых минут выпустить Бистровича, а на замену — Кучаева.

    — Не рискнули, выпуская Марио?

    — Нет. Тем более у него специальный шлем. И ему достаточно три дня, чтобы набрать форму.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    24.11.2018 08:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 09:33

      За время отведённое на матч можно забить какие угодно голы. Пусть они будут и желательно победные...

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 ноября 2018, 08:39

      Это очень хорошо и это радует! Но "Ахмат" вчера был с экспериментальной и наспех собранной обороной, потому и оставили Магнуссона без опеки. Ждём стандартов с более серьёзными соперниками! Аминь!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 24 ноября 2018, 10:20

      Что-то ты, как болельщик ЦСКА, отмечаешь проблемы у Ахмата, можно подумать, что у ЦСКА их совсем нет.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 > vladimir-7 24 ноября 2018, 13:53

      Тем более Ахмат играл дома!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 24 ноября 2018, 16:05

      С оборонительными функциями в РПЛ защита ЦСКА справляется. И результат говорит сам за себя! Всего 7 пропущенных мячей в 15 матчах. А вот и со стандартами, и с эффективными подключениями в атаку центральных защитников проблема есть. О том и написал.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 24 ноября 2018, 16:16

      Да не о том, не выкручивайся.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 25 ноября 2018, 00:19

      А чего мне "выкручиваться"? Написал именно о том, о чем и говорит Гончаренко. И не только он.

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