Рыбус: «После паузы на матчи сборных «Локо» играет не очень хорошо. Это факт»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итоги домашнего матча 15-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:2).

«Нам сегодня не хватало реализации голевых моментов. В первом тайме было два-три стопроцентных момента, которые мы не реализовали. Во второй половине так же. У нас уже несколько матчей проходят таким образом: хорошо начинаем, контролируем мяч, выходим вперед, а в итоге проигрываем. После паузы на матчи сборных мы играем не очень хорошо – это факт.

К предстоящему матчу в Лиге чемпионов с «Галатасараем» будем готовиться как всегда. Нас ждет тяжелейший матч. Я пропустил два с половиной месяца из-за травмы, поэтому нелегко было возвращаться на поле. Надеюсь, что дальше будет лучше», – сказал Рыбус.

Матч «Локомотив» – «Галатасарай» состоится 28 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.