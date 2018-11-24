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    Рыбус: «После паузы на матчи сборных «Локо» играет не очень хорошо. Это факт»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итоги домашнего матча 15-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:2).

    «Нам сегодня не хватало реализации голевых моментов. В первом тайме было два-три стопроцентных момента, которые мы не реализовали. Во второй половине так же. У нас уже несколько матчей проходят таким образом: хорошо начинаем, контролируем мяч, выходим вперед, а в итоге проигрываем. После паузы на матчи сборных мы играем не очень хорошо – это факт.

    К предстоящему матчу в Лиге чемпионов с «Галатасараем» будем готовиться как всегда. Нас ждет тяжелейший матч. Я пропустил два с половиной месяца из-за травмы, поэтому нелегко было возвращаться на поле. Надеюсь, что дальше будет лучше», – сказал Рыбус.

    Матч «Локомотив» – «Галатасарай» состоится 28 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.com

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    24.11.2018 07:38
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    Комментарии281
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 23:28

      Подобная тенденция наблюдается у многих команд и это тоже факт. С завтрашнего дня начнём смотреть и сравнивать кто как играет. Потом будет о чём поговорить в кругу друзей на посиделках...

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 08:16

      нас в сборную не берут, мы всегда на пике..)

      привет Олег!

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 08:18

      Привет, Андрюша ! У нас своя дворовая сборная... )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 08:24

      ты как Роналду, первый приходишь на тренировку, последний уходишь...
      это уже ближе к профессионалу .... это я дворняга...

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 08:26

      Не отличался на поле скоростной выносливостью и физухой в целом, а вот выносливость в работе и после неё присутствует... )))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 08:29

      ты разве не в стиле Модрича играл? я как то так представлял, после твоих рассказов про гандбол и баскет

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 08:33

      Там да, а в футболе я больше центрального напа играл. Потом уже центрального полузащитника. У нас не было толковых защитников и воротника в студенческой команде. Несколько раз играл волнореза, переднего ЦЗ, но чаще "чистильщика". И три раза в воротах стоял за факультетскую команду.)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 08:36

      я бы твою позицию на поле охарактеризовал , как - вездесущ ))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 27 ноября 2018, 08:37

      пора мне... буду подскивать не надолго

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 08:43

      Для меня не было проблем сыграть на любой позиции кроме вратарской. Я в баскете и гандболе играл на всех позициях в разных командах. Но в баскете больше разыгрывающего и крайнего защитника или нападающего, а в гандболе разыгрывающего, крайнего или линейного игрока. В наше время было много разносторонних спортсменов игравших в разные виды спорта и на разных позициях. А сейчас переведут на другой фланг или сместят из центра на фланг, и уже игрок сдулся и его не видно на поле. Нет игрового интеллекта и не умеют читать игру и принимать правильное решение по эпизоду. Отсюда привозы и всё остальное.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 08:45

      Добро, Удачи. Сегодня и я по раньше к дочери поеду. Она сейчас на процедуры физиотерапии ходит, а я с внучкой буду. Завтра скорей всего они мне её завезут, придётся ждать газовщика по вызову. Решили поставить газовый счётчик.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 09:00

      (с) ... мы играем не очень хорошо...
      Сопли и надежды Рыбуса, - как отражение общей обстановки в Локо...
      Возня менеджмента, подкопы под Сёмина, неопределённости с контрактами и т.п. - не придают уверенности игрокам и размазывает результаты...

      Привет, Олег!.. Доброго дня, вольнодумцы!..

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 09:00

      Привет, Андрей ! Это всё на поверхности и видно кто есть кто там в "Локо". Я представляю каково Палычу со всей это камарильей там работать.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 09:05

      (с) каково Палычу...
      Честно говоря, Олег, даже не представляю, что могло сподвигнуть Сёмина на работу в этом сезоне?.. Как, впрочем, и в предыдущем...
      Годов уже прилично, болячек, наверняка, достаточно, проблемы в клубе на лицо... Стоило ли на склоне лет лезть в эту энергозатратную авантюру?!.. На старость, пожалуй, уже накосил...

      5
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 09:08

      (с) мы всегда на пике..
      Лучше быть на пике, чем в заднице!..))

      Привет, Андрик!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 09:10

      Есть фанаты и трудоголики в своей профессии, Палыч из них. "Локо" для него родной клуб, он в с ним добивался успеха. Хотелось и в ЛЧ выступить на приличном уровне, закупились игроками, но не лучилось. Полагаю, что этот сезон для него последний, тем более, если "Локо" не попадёт в призёры. Поблагодарят и отправят на пенсию и почётную должность. Да и у него уже нет сил бороться с митрофанушками.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 09:23

      (с) бороться с митрофанушками...
      По Палычу, скорее, да... Почёт и проводы...

      По клубу - беда... Хотя, есть всё для локальных успехов... Финансовый и административный ресурсы, стадион, традиции, академия и столичность!.. Для многих клубов - запредельная планка мечтаний... А вот бестолковщина управленцев, пытающихся и заработать, и своровать, и про футбол не забыть, - это тянет паровозов вниз...
      С приобретениями, - такая же лажа, как и в Зените... Перебор игроков, отбраковка и сортировка, которые влекут за собой финансовые потери и отсутствие прорывных результатов... Как вершина схожести в этом вопросе - это покупки Хёведеса и Маркизио... Но это мой дилетантский взгляд с дивана..))

      Пойду, подкреплю свои аргументы зарядкой и парой подходов!..))

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 09:28

      Деньги и другие ресурсы не работают когда нет профи. А в наших клубах нет профессиональных боссов и менеджмента в своём деле за исключением ЦСКА и "Краснодара". К деньгам липнут разного рода "жучки", бездари и проходимцы. Скандалы и банкротства сотрясают клубы, а они всё щёки надувают. Давай. Я тоже сейчас по завтракаю , бриться и к внучке.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 09:41

      (с) за исключением ЦСКА и "Краснодара"...
      Глядя со стороны на движение в клубах, искренне хочется успехов для них... Очевидна их отвлечённость от дрязг и мышиной возни, видна чёткая вертикаль руководства... Не идеально, но всё же...

      Давай-дед-давай!!!.. Бритьё, галстук стрелки на брюки - создай у малышки образ Деда, а не дедулечки!..))

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 09:45

      Безусловно идеального ничего не бывает. "Краснодар" пока с тренером никак не угадает. Вот сделал ставку на молодого пацана. Мне кажется, что Лёня мог бы там плодотворно поработать. Но решил себя в Европе попробовать. Уже и забыл когда галстук надевал, не люблю его носить. Футболки, батлонки, джемпера это моё. Пошёл собираться. Буду после обеда.

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 11:00

      (с)лучше быть на пике , чем в заднице...

      а задницей на пике, вообще самый жопашный вариант )

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 11:02

      (с) переведут на другой фланг и уже сдулся....интеллекта игрового не хватает

      а как ты хотел..? кругом одни ПТУшники , с высшим образованием)

      6
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 11:03

      (с) самый жопашный вариант...
      А мы не будем искать на ж..у вариантов... Она хороша своей целостностью, неделимостью и суверенитетом..))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 11:06

      (с) кругом одни ПТУшники...
      Не будем смотреть вокруг и по сторонам, когда у нас есть чёткая установка на движение вперёд!.. Ну, и на кильватерную струю будем посматривать, - кто там в ней нам во след барахтается..))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 11:08

      (с) краснодар поставил на своего.... Лёня мог бы плодотворно поработать...

      легко! у нас Макдоналсы не только не закрыли, но и новых наоткрывали ) Лёня бы на славу здесь поработал)

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      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 11:08

      есть же такой тип людей, они задом почву прощупывают...)
      слава богу таких среди нас нет)
      но на ветках попадаются .

      кстати Саша п , в нашу компанию думаю бы влился без проблем

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 11:10

      (с) ну и на кильватерную струю....

      не струя себе струя.....?!
      ты меня в угол... то есть в гугл сейчас загнал )

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      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 11:11

      (с) Лёня мог бы...
      Андрик, я всё таки, не смотря на весь шутейный антураж вокруг Слуцкого, не стал бы списывать его на бутербродно-плясовую обочину клубного футбола... Не стандартный и прямолинейный, но способный выжать результат... Иногда...

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      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 11:13

      (с) влился без проблем...
      Согласен... Стоит подумать над официальным приглашением, ибо сам он нашу тмутаракань не найдёт..)) Шутка... Пусть всё идёт само собой и своим чередом..))

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      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 11:15

      бьюсь об заклад, про этк кильватерную волну , без википедии здесь знают только ты, и Толик)

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      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 11:16

      (с) задом почву прощупывают...
      Когда заходишь на посадку к нам на ветку, часто, даже не представляешь, что тут ожидает, откуда и куда выстрелит Шинник и какой конкурс замутит Макс..))

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      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 11:18

      (с) пусть всё идёт само собой....

      истину глаголешь...!!! никаких искусственных потуг , только накатом и сама собой..

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      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 11:20

      (с) и какой конкурс замутит Макс ....

      эти могут... а нехер тут расслабляться.. эти двое будут всех держать в тонусе... на пике, так сказать))

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      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 11:24

      (с) только накатом и сама собой...
      Перевороты накатом - штука хорошая, полезная своей борцовской подлостью и позволяет превратить подход сзади через переход на мост, - в победу!..))

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      ...
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      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 11:25

      (с) эти двое будут всех держать в тонусе...
      Чую, как один из них уже засовывает свою пику..))
      Молча, трудолюбиво и настойчиво..))

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 27 ноября 2018, 11:27

      Я берендеичем люблю рриходить к внучке.
      Был такой персонаж в рередаче Солнцеворот.в 70-е годы..олег помнит..а.нет это ленинградское тв было...
      Рожа у берендеича была очень крутая.пя м мое-мое

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 11:28

      (с) ...переход на мост - в победу...

      сечёшь Андрес !++

      я пока в кильватерную волну не надолго преобразуюсь...! в смысле - сдрысну ненадолго ... в офис мотнутся надо

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 27 ноября 2018, 11:28

      "дедушка" дождись меня пожалуйста..

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      insider_retro > shinnik 27 ноября 2018, 11:43

      (с) Я берендеичем люблю приходить к внучке...
      А что, прикольно к ребёнку подкатить в образе мифического царя из русского эпоса!..)) Не знаю про рожу, но посох и борода должны быть!.))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 11:53

      (с) "дедушка" дождись...
      Твои мольбы упёрлись в стену сурового непонимания и отчуждения..))
      Ты ещё не закончил писать своё послание, а он уже умотал в своё берендеево царство!..))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > insider_retro 27 ноября 2018, 12:01

      Настоящие мужики не только из за денег работают, тренерская работа думаю как наркотик,когда на неё подсядешь.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Project Бабангида 27 ноября 2018, 12:05

      По возрасту точно.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > александр п 27 ноября 2018, 12:07

      (с) тренерская работа думаю как наркотик...
      Согласен... Но некоторые "наркоманы" получив дозу побед или денег, совсем не против поменять притон... Иногда, их к этому подталкивают..))

      Нынче, многие по делам, а вечером будет повеселее..))
      Заходи, мы каждый день назначаем какую-нибудь старую ветку и на ней калякаем..))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 27 ноября 2018, 12:20

      (с) как рыба для полета...
      Буду пробовать ощущать себя птицей на гребне волны!..
      Всё равно, - кайфово!..
      Толя, ты вчера под вечер много наговорил про личное счастье и удовлетворённость, возможности и способности!..)) Рад за тебя!..
      Дерзай, твори и созидай дальше!..))

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      insider_retro > shlomo 27 ноября 2018, 12:22

      (с) не столько слушают, сколько подслушивают...
      Может, когда-нибудь прислушаются?!..))

      Привет, Толя!!!!!!!

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      insider_retro > shlomo 27 ноября 2018, 12:28

      (с) весь бы этот багаж знаний, умений, интуиции да иметь в юности...
      И не говори..((
      Сколько бы всего можно было подправить, упредить и реализовать??!.. Скольких ошибок избежать... Но, видно, это нормальный порядок вещей в жизни... Ближе к закату активности, человеческая особь начинает ощущать потребность в передаче накопленного багажа подрастающему потомству... Данность и неизбежность..))

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      александр п > shlomo 27 ноября 2018, 12:33

      Это свойство молодёжи,забыл уже как был молодым.

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > александр п 27 ноября 2018, 12:38

      (с) забыл уже как был молодым...
      Иногда, приятно вспомнить некоторые эпизоды!..))
      Некоторые вещи забывать нельзя и невозможно..))

      Александр, мы когда кому-то пишем ответ, то коротко цитируем адресата (с), ибо, когда мы тут собираемся, то не всегда понятно кому и когда адресован ответ... Писанина формируется последовательно...
      Хотя, можно делать и как привычнее и удобнее..)) Особенно с телефона..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > александр п 27 ноября 2018, 13:17

      (с) по возрасту точно

      ну у нас тут не все "великие старцы", но даже деды душою молды.... рокенрольщики ))

      8
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 13:24

      Андрес, не замечал за собой дар предвидения, но с Саней п события предвосхитил!! у меня кажется третий глаз открываться, в районе точки джи (пятая точка) лёгкий зуд...))

      .....а вот....всё на место встало... думаю чё оно там зудит... ?
      в краснодар меня снаряжают....
      не ну точно третий глаз когда открывается ,сигнал подают с низу))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 13:28

      (с) третий глаз открываться...
      Ты, Андрик, главное, два своих глаза не закрывай!..))
      А за створками третьего твоего ока я понаблюдаю..))
      Не буду тебя разочаровывать, так что, лети в краснодарщину, ощущая лёгкий зуд и озарение!..))

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 13:32

      не ну.... обидно.... ничто не предвещало беды... лад но бы с утра... от туда же вечером мне потом до ночи выезжать... накрылась моя лавочка... сегодня сразу к вам...

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      Project Бабангида > shlomo 27 ноября 2018, 13:34

      (с) удачи в пути

      спасибо кэп!!! у меня же глаз раскрылся... так что теперь ..опой всё заранее чувствую..))

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      Project Бабангида > shlomo 27 ноября 2018, 13:36

      (с) ..у кого ..опа чувствительная..

      оппа!! про ..опу я тоже предвосхитил...))
      ну всё , пора в монахи остригаться)

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      Project Бабангида > Project Бабангида 27 ноября 2018, 13:39

      всё хлопцы.. я погнал..!
      до побачения!

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      shinnik > shlomo 27 ноября 2018, 13:41

      Се ля ви...{

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 27 ноября 2018, 13:44

      Привет, Алексей!..
      Не стандартно ты сховался за стандартной фразой..))

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      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 14:21

      (с) даже деды душою молоды...
      Ну, молодого в нас не больше, чем креатива в сборнике лучших песен Муслима Магомаева..))

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      Рубик Докоян > shinnik 27 ноября 2018, 15:58

      Привет, Лёха. Если в 70-е и на Ленинградском ТВ, то не видел, если только не повторяли и не дожили до 1985г. )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 16:04

      Андрик, Лёне у нас нет равных как аналитику и теоретику футбола. Он и в школе учился хорошо, будучи детским тренером добивался успеха с нуля. Имеет большую видеотеку с играми и тренировками мэтром футбола. Хорошо знает историю футбола и все новые веяния. Вопросы психологии и взаимоотношений внутри коллектива ещё ему предстоит шлифовать, чтобы не было того, что в ЦСКА и в сборной при нём звучало публично.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 16:23

      (с) ему предстоит шлифовать...
      Однозначно... Тонкостей и особенностей его подготовки не знаю, но, то, что его заграничный вояж придаст ему футбольного лоска, уверенности и тренерского шарма, - это неоспоримо!!..
      В будущем, - вполне сопоставимая кандидатура на значимые футбольные должности..

      7
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 16:24

      В Союзе до войны, а после уже более доступно и масштабно были физкультура и спорт. Со двора, школы, завода, армии, ВУЗа и до команд мастеров. Было много разных соревнований на всех уровнях и с детьми работали энтузиасты и подвижники. Многое умели и могли до занятий в ДЮСШа, школах олимпийского резерва , спортинтернатов и до команд мастеров. Сейчас всех ведут за руку своих чад, в различные платные спортивные секции, преимущественно в денежные в плане контрактов во взрослом спорте. Где их готовят люди ограниченные и малограмотные в спортивном плане, но озабоченные личными финансовыми проблемами...

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 16:32

      Я намекаю на то, когда его Дзага при замене публично громко материл.Кажется был подобный случай и с Мамаевым. Братаны во время его интервью после матча подбежали и вылили ему на голову шампанское или воду уже точно не помню, но кажется воду. Бескову, Лобановскому, Газзаеву, Романцеву или Сёмину кто-то рискнул бы так сделать ? А после ЧЕ 2016г собраться в комнате с теми же братанами и другими игроками и орать :" Мы г...о", это как ?... Как тренер, специалист и методист Лёня у нас лидер, но вот дистанцию держать между игроками и собой не умеет.

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      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 16:38

      (с) дистанцию держать между игроками и собой не умеет...
      Олег, - будем к нему терпимы... По тренерским меркам - он отрок на вырост..))
      Пообтешется, пообтешут, усы вырастут, - вот тогда его и надо выхватывать в лоно нашего футбола!..))

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 16:51

      У Лёни 25-летний тренерский стаж, начиная от детей и команд мастеров. С последними работает уже 15 лет. Опыта достаточно и возраст не юноши, 47 лет всё таки. Поэтому ему надо включать и начальника порой. Пусть попробовали бы Гончаренко кто-то послать иди воду на голову вылить во время интервью для ЦТ ?... Муса ему руку не пожал прошёл недовольным мимо при замене. Он ему так напихал, что другие потом уже не рискнули бы. Гинеру пришлось вмешаться и смягчить ситуацию, а то начали наши СМИ педалировать этот случай. Как будто в ЦСКА было много играющего народу, чтобы Мусу потом посадить на лавку.

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      insider_retro > shlomo 27 ноября 2018, 16:52

      (с) Футбола у нас действительно нет...
      Вот так безапелляционно ты, Толя, разрушил все мои грёзы и мечты..))
      Здравствуй, дорогой!..))

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      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 16:56

      (с) ему надо включать и начальника порой...
      Думаю, Олег, что если он сюда вернётся, то былого Лёни уже не будет... Будет прагматичный доминирующий самец с чётким пониманием всех составляющих тренерского процесса... Очень надеюсь... Не хочу всяких "копелло" к рулю сборной... ИМХО

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      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 16:56

      Привет, Толя ! Я думаю Лёня со временем вернётся в " Зенит" или " Краснодар", в команды с которыми можно что-то решать и ставить высокие цели. Но пока он будет набираться опыта в Европе, улучшать свой английский, делать себе реноме и прокладывать дорогу для его последователям.

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 17:00

      Я Толе частично ответил и на твой предположение. Я уверен, что Лёня вернётся и в клуб, а со временем и в сборную полагаю. Он с Гончаренко, думаю и Семак к ним примкнёт позже, будут нашими ведущими тренерами в клубах. Ему будет интересно и престижно доказать себе и остальным, что и с нашими клубами можно добиться успеха в еврокубках.

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      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 17:03

      (с) будут нашими ведущими тренерами в клубах...
      Очень на это надеюсь, ибо приглашая буржуинов, мы, часто, ломаем шапки не перед теми, кто того достоин и способен на многое...

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 17:08

      У нас была своя тренерская и вратарская школа в Союзе, теперь это всё похерили. Маленькая Югославия по всему свету экспортирует не только своих игроков, но и тренеров по футболу, баскету, гандболу, волейболу, теннису, водному поло, настольному теннису. Их специалисты имеют спрос и определённое реноме, их охотно приглашают в разные страны.

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      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 17:19

      (с) тренерская и вратарская школа...
      Олег, мне кажется, что в старые времена всё было более-менее выровнено... Опирались больше на физуху, какие-то игровые шаблоны и таланты... В среднем, многие были равны... Ну за исключением немцев (дисциплина и менталитет) и южноамериканцев (включая звёздные времена Уругвая)...

      Теперь в тренерский процесс включено много сопрягающих и взаимоувязанных факторов - фармакология, психология, 3D моделирование, накопленные базы данных и т.д. и т.п.
      У нас многое, пока, на слабом уровне... Поэтому и растёт пропасть в поиске талантов, взращиванию перспективной молодёжи и работе с командами мастеров... Одними беговыми тренировками и картинками на планшетке успеха не достичь...
      Причём, как мне видится, подобное соотношение дел не только в футболе...

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 17:32

      Безусловно и это присутствует, но финансовая заинтересованность родителей, тренеров, менеджеров всех возрастов и уровней превалирует. У нас в равной степени по количеству занимались баскетом, лёгкой атлетикой и борьбой в ДЮСШа в городе где я рос, потом и гандбол появился. Мы шли сами или нас находили во дворах и в школе на уроках физры. Сейчас за руку ведут шпендиков в секции для богатых сейчас и на перспективу : футбол, хоккей, баскет, теннис. Что касается методики тренировок и подготовки мы тут были не на задворках, а новаторами во многих видах спорта. Футбол, хоккей и баскет в том числе. К нам ехали смотреть и стажироваться. Я могу перечислить десятки наших тренеров по футболу, хоккею баскету, гандболу и волейболу, которые были непререкаемыми авторитетами не только у нас, но и за рубежом. Сейчас таковых нет. Остался один 80-летний Карполь в волейболе, Максимов в гандболе и держим марку в фигурном катании, здесь у нас и тренеры ветераны в строю, и новые делают погоду и моду в этом виде спорта.

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      shinnik > shlomo 27 ноября 2018, 17:33

      Пуркуа па))
      -------
      Атос ,Вы пели великолепно!)))

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      insider_retro > shinnik 27 ноября 2018, 18:58

      (с) Вы пели великолепно!..
      Подпевай!.. accompagner en fredonnant!!..

      Бедный песни поет, а богатый только слушает..))
      Где песня льется, там легче живется... (пословицы)

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      zigbert > shlomo 27 ноября 2018, 19:20

      Добрый вечер. Концертная программа по заявкам радиослушателей.

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      insider_retro > shlomo 27 ноября 2018, 19:26

      (с) если сложить статусы...
      А если добавить статусы футбольных болельщиков и разбавить их статусами рыбаков, охотников, металлургов и автомобилистов, то боюсь даже дать определение тому демоническому коктейлю, который может получиться..))

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      insider_retro > zigbert 27 ноября 2018, 19:29

      (с) программа по заявкам...
      Исполнители ещё не в сборе, а декорации сцены не достроены...
      Заявки будем сыпать, сами же на них и споём..))

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      zigbert > shlomo 27 ноября 2018, 19:30

      Привет Толя! Сегодня на календаре "День морской пехоты". Есть ли среди нас такие?

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      insider_retro > shlomo 27 ноября 2018, 19:31

      (с) с элементами рока...
      Хотелось бы вечер с элементами надежды и привкусом победы!!..))

      7
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 27 ноября 2018, 19:33

      Здарова, Аксакалы ! ))

      8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 27 ноября 2018, 19:34

      Привет Андрей! Вспомнилась раньше была передача "В рабочий полдень". Здесь можно было услышать различные заявки наших передовиков и новаторов производства. Люди слушали песни за обеденным столом.

      6
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      zigbert > MaxRnD 27 ноября 2018, 19:36

      Максим привет! Что новенького скажешь?

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 27 ноября 2018, 19:36

      (с) Сегодня на календаре...
      Возможно Анатолий в чате опубликует событийные даты на сегодня и завтра, - вот там каждый найдёт себе праздник по вкусу!..))
      А морпехов, кажись, нет...
      Привет, Александр!.. Здесь появился твой тёзка..))

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 27 ноября 2018, 19:39

      (с) Люди слушали песни за обеденным столом...
      Сейчас усядусь поужинать и с удовольствием послушаю и почитаю!..)) Наливайте и насыпайте!!..))

      7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 27 ноября 2018, 19:41

      Я заметил это краем глаза. Ну что же побеседуем.

      6
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 27 ноября 2018, 19:42

      Саня, оригинален не буду :
      - погода - хрень полнейшая !
      -ЦСКА кровь из носу должен дома выигрывать !
      - в КП волки позорные с космическими балансами всё больше задвигают меня к границе сотни . В общем караул ! )))

      8
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      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 19:43

      Андреас, что там осталось от твоего баланса за сутки ? ))

      7
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      insider_retro > MaxRnD 27 ноября 2018, 19:44

      (с) В общем караул!..
      Кричи, не кричи, - всё равно никто не услышит...
      Болларовые куркули злорадно раскидают ставки и создадут предпосылки для перераспределения в сотне..))

      Привет, Макс!!!

      8
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      zigbert > shlomo 27 ноября 2018, 19:45

      Толя ,хотел тебя спросить - не слышал ли ты о концерте памяти Боба Марли во Вроцлаве?

      8
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 27 ноября 2018, 19:46

      (с) осталось от твоего баланса за сутки...
      Прилично вложил, - солидно забрал..))
      Мест на 300 продвинулся вперёд и проставил на сегодня с остатком на завтра..)) Гуляй рванина!..))

      8
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 19:47

      (с) куркули злорадно раскидают ставки

      Андреас, это заговор бомбардирской закулисы против честных вангователей ! Вот так вот взять и в последние 2-3 суток ни в чём не повинного человека вышвырнуть ниже уровня сотни (городской канализации)

      8
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      ...
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      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 19:48

      Какие матчи у тебя вчера 100% зашли ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 27 ноября 2018, 19:48

      Ну вот опять КП. Сочуствую. Футбол сегодня посмотрим ,интересный. У меня еще в программе есть Бавария - Бенфика.

      8
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 27 ноября 2018, 19:49

      (с) вышвырнуть ниже уровня сотни...
      Макс, преподнеси это как твой сольный красивый выход из среды опосредованных маргиналов!..))

      7
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 27 ноября 2018, 19:51

      Да там и Рома - Реал скорее всего живо сыграют !

      7
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 27 ноября 2018, 19:52

      (с) вчера 100% зашли...
      У меня не зашли только Истамбул и Хорсенс..))
      Остальные - нормуль!..))
      Причём, ставлю жадничая и фантазируя, но без здравого разума и статистики!..))

      8
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 19:53

      Ага, ушёл по-ангийски....
      Место 69, но-о-о-о-о-о, игр-то каждый день ого-го ))
      А B$ кот наплакал

      8
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 19:57

      Фигасе, ты Покрышкин ! ))
      А помнишь как на Хорсенсе с Копенгагеном кэф был 21 и мы с тобой победу Хорсенса тогда живо обсуждали ? )))
      Я тогда ещё первый раз на большой кэф поставил и выиграл !!!

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      insider_retro > MaxRnD 27 ноября 2018, 19:57

      (с) B$ кот наплакал...
      Утешай себя мыслью, что у других не лучше и они так же замирают сердцем, как мы давным-давно, перед пивным ларьком, зажимая последнюю "трёшку" в мозолистой руке!!..))))

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      zigbert > MaxRnD 27 ноября 2018, 19:57

      Надо же в Роме тоже хотят менять тренера.

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      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 20:03

      (с) зажимая последнюю "трёшку" в мозолистой руке!!.

      Да за трёшку в те времена такие горизонты открывались и так паруса надувались, что ого-го ! ))
      Весь мир был у твоих ног )))

      8
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 27 ноября 2018, 20:04

      Саня, не следил я за ними ! А что у них там за обострения ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 27 ноября 2018, 20:04

      (с) хотят менять тренера...
      Как обычно, боссы хотят успехов своему детищу и ищут ходы, которые принесут им желаемый успех... Топтание по головам, по здравому смыслу, по желаниям болельщиков - это в порядке вещей...

      7
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:06

      Какая нахрен тренерская школа, весь мир уже играл в защите в линию ,а наши долдоны пытались с чистильщиком играть.

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:08

      Вечер добрый всей братве. Я смотрю на КП больше на большие кэфы ориентируются, чтобы срубить по больше. Многие и названий команд не слышали в национальных чемпионатах тех стран, которые им предлагают. Вот ЛЧ где кэфы не такие большие,здесь интересно по мне счёт угадать, а не результат и все эти больше или меньше 2, 5 голов.

      8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:09

      Это не связано с ЛЧ. Неудачное выступление в Серии А.

      7
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 20:09

      Андреас, как идёт Доронин ? ))

      7
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      MaxRnD > zigbert 27 ноября 2018, 20:10

      (с) Неудачное выступление в Серии А.

      М-д-а-а, действительно, давно я к ним в таблицу не заглядывал ..))

      6
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      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:11

      Привет Олег! Смотрю ты включился в КП.

      6
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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:12

      Я на ЦСКА поставил П1 и ТМ. Олег, твоё мнение, какой будет результат ? ))

      8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:15

      У них сейчас 7 место ,но могут слететь еще ниже. По игре с ЦСКА не скажешь что выглядят слабо.

      7
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      Рубик Докоян > александр п 27 ноября 2018, 20:16

      Я уже объяснял, если не тебе, то другим. Между нами разница как между второразрядником и гроссмейстером, если использовать шахматную терминологию. Весь мир ещё нос рукавом вытирал, когда Аркадьев у нас уже вводил новинки в футбольную теорию и практику с его тактикой и схемой. А потом и Лобановский. Ты посмотри о каких годах я речь виду. Я играл в 70-е годы. Тогда играли и с волнорезами и чистильщиками, а также персонально по лидерам команд. У нас были такие в московском Динамо, а потом 0:3 от Уэльса получили, причём забил один персонально опекаемый игрок. Кто-то в линию играл и отрабатывал искусственный офсайд.

      8
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:18

      (с) По игре с ЦСКА не скажешь что выглядят слабо.
      Вот и я о том же ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 ноября 2018, 20:18

      Привет, Саня. Нет, просто у меня более жёсткие критерии в прогнозах, когда мы друзьями играли на деньги, чем здесь или у букмекеров.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:18

      Пардон! Отскакивал хомяку колбасы нашинковать!..))
      (с) как идёт Доронин?...
      Идёт потихоньку... В середине 3-ей сотни почитываю..))
      С вами разве почитаешь, особенно, по вечерам..))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:18

      Макс, ещё состав не смотрел. Сейчас гляну и скажу.

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 27 ноября 2018, 20:20

      Здорово, Толяныч, ещё раз ! )) А ты под конец сезона тоже кости в КП размять решил ? ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:21

      Хоть защита и не внушает доверие, 2:1 более может вероятный исход матча. Но предположу, что скоростью и прессингом задавят и поставлю 2:0

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > александр п 27 ноября 2018, 20:22

      (с) весь мир уже играл...
      Александр, весь мир в своё время играл и заигрывался, а мы гнули нашу советскую школу, которую подпитывала комсомольская плеяда под руководством партии!..))

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:24

      Макс и Толя, что и как поставили на Бенфика-Бавария ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 27 ноября 2018, 20:26

      Этот концерт был уже давно. Если не изменяет память со всего мира съехались около 7тыс. гитаристов. Нашу страну представлял балалаечник. Фамилию не помню. Можно будет посмотреть в интернете. Он выступает с электро-балалайкой. Очень интересная музыка ,на балалайку вообще не похоже.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:27

      (с) играл и отрабатывал...
      Олег, может, стоит чуть снизить накал страстей в отстаивании истины?!..)) Гость, есть гость!..))
      Обсуждаем и иронизируем, прикалываемся и угораем!..))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 27 ноября 2018, 20:27

      Давай, Толян, жми !
      Может даже встретимся на встречных курсах )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:29

      Если бы были боллары, то поставил бы П1 и ТБ однозначно, но только играют в Мюнхене, а не в Лиссабоне, т.е. хозяин Бавария !!! ))

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > insider_retro 27 ноября 2018, 20:30

      Я не игрок,предпочитаю зарабатывать своим трудом ,и мне хватает.Как математик не люблю разводок.В казино выиграть невозможно.

      6
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      insider_retro > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:30

      (с) встретимся на встречных курсах )...
      Ну, да!.. А потом, глядя друг на друга, будете свистеть и махать флажками, как в анекдоте: "...Уё...ай!.."

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 20:31

      Мы проигрывали по технике и индивидуальным действиям, но брали атлетизмом в те годы. Если он не помнит матчи ЧМ 1966г. То я по нему могу реферат написать с претензиями на кандидатскую.))) Мы как сейчас в товарняке с немцами сыграли ? И вообще сборная России не имеет побед над немцами. А тогда в 1/2 финала мы играя вдевятером ( Численко удалили, а Сабо травмировали, замен тогда не было ) проиграли 1:2 , играя на равных.

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      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:34

      Помню ту игру Олег. Ничем не уступали немцам. Если бы не это удаление.

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      insider_retro > александр п 27 ноября 2018, 20:34

      (с) не люблю разводок...
      Александр, здесь, если, кто-то что-то и пишет, то не с целью обмануть и впарить, а для обсуждения информации и поднятия настроения!..))
      Не будь настороженно-враждебным и ты ещё не раз улыбнёшься...
      Хотя, каждому своё... Излагаешь мысли и пишешь толково, так что, дальнейшие ходы за тобой..))

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      ...
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      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 20:35

      Ага, эшелон с войсками на фронт, а в обратную сторону эшелон с зека на Воркуту ))

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:35

      Да, тогда я просмотрел. Думал играют в Португалии. Если бы играли в Португалии, я бы поставил на хозяев. Я не смотрел группы и игры. У меня сегодня у двух друзей институтских Днюха, и я одну поздравил , а другого помянул, увы. ((( В этом случае поставлю на ничью 1:1

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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:37

      (с) В этом случае поставлю на ничью 1:1

      Я б не рискнул в Мюнхене ставить ТМ с ничьей ))
      Ну ладно, посмотрим, кто оказался ближе к истине ))

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      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 27 ноября 2018, 20:38

      (с) в обратную сторону...
      Я бы среди вас и вашей движухи стрелочником устроился, а заодно и таможенником на полоклада..)) Эх, пожировал бы!..))

      7
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      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:38

      Немцы думаю будут биться за выход в плей-офф и не упустят победу.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 ноября 2018, 20:39

      Ну ты же помнишь, как Численко ударили по ногам и отобрали мяч, а судья не свистнул. Число ринулся отбирать мяч и грубо въехал в обидчика, тут удаление без вопросов. Так ещё Сабо ногу отбили, и он ковылял на уколах в центре поля, и мы играли по факту вдевятером. У той сборной был шанс выйти в финал, хоть и небольшой при равном составе.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 20:39

      Ваше благородие, госпожа Удача ! )) ...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 27 ноября 2018, 20:40

      Здесь появился твой тёзка..))
      ------------------------------
      Не обольщайтесь ,Господа..
      Этот волк настолько опытен,что и через флажки перепрыгнет обратно..
      Матёрый зверь-одиночка..
      Ни мы ,ни наша радостная кровушка ему не нужна...)
      ну,может и к лучшему...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 27 ноября 2018, 20:41

      (с) Немцы думаю будут биться...
      Не знаю, за кого и что там будет биться Бавария, но мой деревенский Хоффенхайм должен разворотить бастионы горняков!..))
      Эх, покуражимся!!..))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 20:42

      Это "Бавария" на ходу ? На ходу обе "Боруссии", а у "Баварии" игровой и персональный кризис. С Ковачем боссы "Баварии" ошиблись и с ним надо было расставаться раньше. Но не знаю условий контракта и какая там неустойка. Но это произойдёт всё равно. Команда нуждается в реконструкции и омоложении.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 27 ноября 2018, 20:43

      не слышал ли ты о концерте памяти Боба Марли во Вроцлаве?
      ----------------
      Капец ваще.Высокие отношения...)))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 27 ноября 2018, 20:44

      (с) может и к лучшему...
      Проявляешь не дюжие познания в личностной аналитике и психологии..
      Может быть...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 20:46

      Как раз математики и профигроки с математической памятью и раздевают и раздевали все эти казино. Особенно, кто играл в карты, а не крутил рулетку...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:47

      Что еще запомнилось. Не было преимуществ в классе. Пожалуй только португальцы выделялись своей техникой.

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 27 ноября 2018, 20:48

      ставлю жадничая и фантазируя, но без здравого разума и статистики!..))
      -------------------
      моя тема))твоя школа,коуч!!)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 27 ноября 2018, 20:50

      Там у них еще и Ковач на грани увольнения. Посмотрим как они поддержат своего тренера.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 27 ноября 2018, 20:50

      (с) твоя школа,коуч!..
      А тооо!! Пером чиркнуть - это не кастетом махнуть и не розочкой распанахать..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 20:51

      Так мы с ним знакомы давно и общались на ветках не раз, дискутируя по разным поводам. Я вот узнал, что он математик. Но тем не менее не раз спорил как и другие со мной на юридические темы, другие и на медицинские. Я вот со школьником не возьмусь спорить о математике, ибо митрофанушка в ней...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 27 ноября 2018, 20:51

      Ну что, смотрим на игру ЦДКА ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 ноября 2018, 20:52

      Как "Спартак" Карреру поддержат...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 27 ноября 2018, 20:54

      Леша привет! Нам есть о чем поговорить. К примеру ты неравнодушен к творчеству В. Высоцкого.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:55

      (с) мы с ним знакомы давно и общались...
      Да в курсе я, Олег!.. Бываю там, посматриваю чё-почём..))
      Не ожидал, что будет так не лояльно с его стороны...
      Ну, да ладно!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 27 ноября 2018, 20:56

      хомяку колбасы нашинковать!..))
      ----------------------------
      Твой ,Андрей, хома уже в скрижалях,круче наших с Аликом котов..
      Из ревности ничего более подлого под палец не подвернулось..сорян..!)))

      Лежит хомяк, на нем хомяк.
      Х.уяк, х.уяк - еще хомяк..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 20:56

      В картах есть математический счёт. Кто хорошо считает, он знает расклад, что вышло, какие карты остались. Я не беру тактику, блеф и всё остальное, это уже нюансы игры и знание партнёров.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 20:56

      Да уж и не говори ,сейчас у игроков Спартака полное единодушие.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 20:59

      Да нормально, Андрей Он тоже питерский и у него свои особенности в общении. Он просто как и большинство других, а он мой ровесник, не может усвоить, что есть такой диагноз, как спортивный эрудит. А не просто болельщик со своим мнением...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 27 ноября 2018, 21:02

      личностной аналитике и психологии..
      -------------
      это моё единственное достоинство.(
      со слов оставшихся друзей в итоге...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shinnik 27 ноября 2018, 21:02

      (с) хома уже в скрижалях...
      Где-то в парижах была Дама с камелиями, а тут, на среднерусской возвышенности, я с хомой подвязался!..))

      (с) более подлого под палец ...
      Подлость под пальцем лучше подлости под сердцем!.. О, как!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 21:02

      Еврейский снос не сделаешь где знают твои повадки. Другой не будет рисковать, чтобы "паровоз" зацепить. А на мизере тоже всякое бывает, иной раз, блин, такой расклад, что в цвет. А при другом в обеих мастях цепляешь взятку или две.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 21:05

      С почином всех, первый пошёл... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 27 ноября 2018, 21:05

      к творчеству В. Высоцкого
      ----------------
      Есть такое.., есть...
      Лбом не бьюсь ,но каждую строку присвоил бы
      себе..и был бы счастлив..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 21:07

      ЦСКА уже ведет1:0 Влашич с пенальти.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 27 ноября 2018, 21:11

      На фейсбуке есть группа Высоцкого. Много фотографий выкладывают. Там настоящие фанаты Владимира.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 27 ноября 2018, 21:14

      Как-то уже подзабыл и не припомню этой песни. Да и за последним его творчеством уже как-то и не следил особо Заканчивал институт, про его смерть узнал на военных сборах, когда получали офицерские погоны после 5-го курса и с нашими офицерами смотрел постоянно Олимпиаду. Будучи старшиной пошёл каптёром и взял к себе в замы приятеля, чтобы тоже сачковал от занятий и смотрел Олимпиаду московскую. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 21:14

      (с) такой расклад, что в цвет...
      Такой замес терминов и понятий, что я просто прочитал, уразумев, лишь, пару слов..)) Шулера-краплёнщики!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 21:16

      Там столько жаргонной терминологии. Если по гуглишь, то много там чего найдёшь, как и разных шуток прибауток. Преф очень интересная и интеллектуальная игра.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 21:17

      Будем надеяться, что неприятных сюрпризов не будет для нас.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 21:23

      я маленький ещё был),только в институт прорывался..
      Но почему-то в этот год пропали оба моих любимых ..
      Высоцкий и Джо Дассен

      7
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      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 21:27

      Защита-- слабое звено у ЦСКА с уходом ветеранов. Впереди надо прибавлять и забивать второй для успокоения наших нервов. Иначе, если пропустим ответку, то может и второй прилететь в наши ворота. Опыта игр у пацанов мало на таком уровне.

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shinnik 27 ноября 2018, 21:28

      Ну как же Джо Дасена помнят все.

      7
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      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 21:31

      Да но ЦСКА пропускает мало.

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      Рубик Докоян > shinnik 27 ноября 2018, 21:32

      Бывают годы, когда уходят любимые и великие. Как-то по ходу событий забывается, но когда на Новый год идёт бегущая строка, кого мы потеряли, то понимаешь, что уходит целая эпоха в культуре, искусстве, науке и литературе. Когда уходят в 75-90 лет это одно, но когда уходят молодые полные творческих сил и таланта, то это огорчает вдвойне...

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      Рубик Докоян > zigbert 27 ноября 2018, 21:33

      Только не в ЛЧ, Саша.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 ноября 2018, 21:40

      Блин, Жора. Опытный защитник и такой тупой пенальти заработал. Благо пробил игрок бездарно и Игорь не стал гадать и отбил мяч.

      7
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      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 21:43

      Повезло ЦСКА. Акинфеев выручил.

      7
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 21:44

      (с) не стал гадать и отбил мяч...
      Что-то придушили чехи, как и в первой игре...
      Только и остаётся гадать, отбивать и уповать на удачу...
      Чую, что доиграются, если не отодвинут игру от ворот...
      Плёёхо... Пока...

      6
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      zigbert > zigbert 27 ноября 2018, 21:45

      Щенников заработал пенальти в чужие и в свои ворота.

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 27 ноября 2018, 21:48

      А как отодвигать? Чехи лезут со всех сторон.

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 21:53

      (с) Александр , весь мир в своё время.... а мы гнули нашу....

      +++ браво!

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 27 ноября 2018, 21:54

      Может помнишь Толь фильм "Чапаев" ,там сумели выбить их с моста.

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 27 ноября 2018, 21:56

      (с) ...концерт посвящённый Бобу Марли...

      Саня удивил в очередной раз....
      не , ну сколько можно на тебе спотыкаться.... ну прям вообще....

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 21:57

      Чехи опытные игроки и в еврокубках поигравшие. они могут переломить ход матча. Кто там у Гончаренко готов выйти. Ахметов травмирован, Кучаев ещё не набрал нужных кондиций. Магнуссон карточек там не набрал, его можно выпустить и Жаму.

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:02

      Андрей привет! Суть не столько в этом концерте а дело в том что туда пригласили нашего знаменитого балалаечника. Я один раз слушал его музыку ,мне понравилось. Играет на электро-балалайке.

      5
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:03

      (с) мы гнули нашу... браво!..
      А чё?!.. Что надо - гнём, что можно - разводим, а что требуется, то распальцовываем!..))

      6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > shlomo 27 ноября 2018, 22:05

      Толя я смотрел этот фильм примерно 105 раз. Помнишь эпизод ,когда выбивали чехов с моста?

      6
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 22:05

      (с) да нормально, Андрей он тоже питерский....

      а Саша п тоже питерский...??!!!!! ......?
      - ну это уже перебор....
      как говорили заядлые "очкисты"))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 22:07

      (с) а чё?!..

      сильно Андрес сильно....
      "шаркнул от души"

      знаю что можешь, но каждый раз неожиданно)

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:11

      (с) неожиданно)...
      А вот чехи влупили - ожидаемо..((

      (с) тоже питерский...?...
      Как оказалось, перебор питерских, сама природа подравняла..))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > shlomo 27 ноября 2018, 22:13

      задрали все с футболом и чапаевым...)
      А то что Борис Борисычу сегодня 65 никому нет дела..(
      Рок"н ролл мёртв , а мы ещё нет..
      Всем добра.

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:13

      Я с ним недавно общался по питерским спортивным манежам, и он город знает, потом видел его диалоги с другими пользователями где шёл разговор по ленинградскому и питерскому спорту, он местный.)))

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      Project Бабангида > zigbert 27 ноября 2018, 22:15

      (с) играет на электронной-балалайке

      респектуха чуваку.... надо свои инструменты двигать... а то хера... ман..да ..лины всякие освоить пытаемся

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 27 ноября 2018, 22:15

      Так все переезжаю жить в Питер что бы не выделяться.

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      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 22:17

      (с) природа подравняла..

      не, ну согласен.... тайфун это сильное природное явление... особенно когда дунет, от куда не ждёшь..)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 27 ноября 2018, 22:17

      БГ даёт концерт где-то и был анонс по телеку, кажется на НТВ, что должны показать.

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      zigbert > shlomo 27 ноября 2018, 22:19

      В чапаевской дивизии было много наших ивановцев.

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 22:20

      Ожидаемо и могут до давить на опыте. По физике ЦСКА подсел и ошибки в обороне очевидные по тактике и позиционно.

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 27 ноября 2018, 22:20

      (с) что бы не выделяться...
      ))))))))))))))))
      "...Бентли жене, с красно-синим салоном
      У вас такие охранники дарят жёнам.
      Кольцо с бриллиантом каратов двадцать
      Ей тоже же хочется не выделяться.

      Феррари сыну, ему же семнадцать,
      Ну чтобы в МГИМО парню не выделяться
      Яхту себе, метров тридцать длиной
      Чтобы тупо смешаться с вашей толпой..." (Слепаков)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 22:20

      (с)... он местный

      да не Олег... прописку мы у него не отбираем...
      хотя здесь я за Андрюху не могу поручится .... может и отжать)

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      zigbert > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:22

      Я знаю у нас ведущий гитарист Зинчук. Играет отменно. А вот этого не запомнил. Надо будет посмотреть.

      6
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:23

      Мы в свой клуб принимаем не по регистрации, а по душевной близости...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:25

      Да, Боря 1953г. Кстати математик по образованию. В этот день много интересных и великих родилось в истории человеческой.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 27 ноября 2018, 22:27

      Ну где то так Андрей или примерно так.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > shinnik 27 ноября 2018, 22:27

      (С) БГ 65 .... никому нет дела...

      точно!
      я Лёха как талантливого поэта и музыканта его очень уважаю...
      хоть и взгляды у нас с ним расходятся...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 22:28

      Бабочкин в роли Чапаева, так в ней и остался. Смотрели в детстве по надцать раз, зная многие диалоги наизусть... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 22:29

      (с) в этот день много интересных родилось...

      это к Толику.... он поимённо каждого перечислит..)

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:30

      Когда-то давно смотрел, но десятка два набежит. Были такие отрывные календари настенные и там часто печатали подобное.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:32

      (с) хоть взгляды у нас с ним расходятся ..

      ну так давай те спорить...! взгляды у него видишь ли расходятся...
      а аргументы имеются..?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:35

      Добрый вечер ,аксакалы )
      Надутый пузырь лопнул.....((
      Жаль

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:36

      Виктория забила второй. Трудно будет сравнять счет ЦСКА.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 27 ноября 2018, 22:38

      (с) да Боря 1953г. кстати математик..

      не много ли питерских математиков нам на сегодня? )

      хотя природные силы уже позаботились об этом..)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:38

      (с) а аргументы имеются...
      Да, неее... Тут, Андрик, тоньше толстого..))
      Опасное сближение полярных натур на фоне имеющихся потенциалов..)) Искрят!..)) Но не искромётно!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > ВетеR 27 ноября 2018, 22:40

      (с) надутый пузырь лопнул...(
      жаль

      зато мочевой в порядке ...
      а ты вообще о чём... или о ком ?

      привет!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 22:40

      У нас кинотеатров 12 было где-то, плюс в разных ДК ещё показывали , а потом по телеку часто. Десятка 3 набежит наверное за всё это время. Ну вот и второй прилетел. Это к Саше, что ЦСКА мало пропускает, и мой ответ, что только не в ЛЧ...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:41

      Да про ЦСКА, безусловно...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 22:42

      Ты хочешь хоть по ТМ попасть.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 22:42

      неоднозначное у меня отношение к БГ ...
      но как творец.... вопросов нет!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:44

      (с) надутый пузырь лопнул...(
      жаль

      зато мочевой в порядке ...
      а ты вообще о чём... или о ком ?
      --------
      как то уж все заранее отдали ЦСКА победу...
      как бы , даже не обсуждалось

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:44

      Я-то, от неё далёк. ))) Нам и одного Гриши Перельмана достаточно в Питере.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > ВетеR 27 ноября 2018, 22:48

      (с) отдали цска победу

      понятия не имею..... мы тут день рождения БГ отмечаем.... а он вроде как не служил..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:50

      (с) как творец...
      Он, как создатель, почти, стоял у истоков питерского рока...
      Но меня он, даже. в свои лучшие годы не задевал...
      Присоединюсь к твоему отношению..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 22:50

      Даже ничейку не смогли зацепить, жаль...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > ВетеR 27 ноября 2018, 22:50

      не ну серьёзно... мы же не испанцы что бы из за футбола страдать...! в шашках отыграемся..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 22:51

      (с) не смогли...
      Слили не самой сильной команде Чехии домашнюю игру в оптимальных снежно-морозных условиях..((
      Растяпы...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 22:52

      (с) ..у истоков питерского рока..

      Андрес, рассказал бы я тебе про эти истоки ....
      но блин...ладно... мы ещё до рэпа не дошли..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:53

      В биатлоне... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:53

      Надо было все решать в первом тайме ,столько не использовали моментов. Второй тайм играли на равных.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 22:54

      Да, в защите сыграли безобразно и бестолково. Походу и с составом на игру ошибся Гончаренко. Не все к ней были готовы по функционалу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 27 ноября 2018, 22:55

      (с) рассказал бы я...
      Будет ещё время тебе - рассказать, а мне - послушать..))

      А, пока, откланяюсь!..
      Склад застыл в ожидании моего завтрашнего пришествия!..
      Не стоит обманывать ожидания караульных собак..))
      Всем добра, настроения и приятных сновидений!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 ноября 2018, 22:56

      Чехи извлекли уроки из домашнего матча, когда после 2:0 позволили сравнять счёт армейцам.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 27 ноября 2018, 22:57

      Игрули, инвалиды !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 27 ноября 2018, 22:58

      (с) второй тайм играли на равных

      в той системе в которой варится и существует современный футбол, у нас нет шансов прыгнуть выше всех Сань...! тут это надо сразу в голове держать и не расстраиваться по чём зря..!
      всё что построено на деньгах, нам успеха не принесёт...
      всё что построено на идеи, залог нашего успеха.
      ну а пока..... сам всё видишь..

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 27 ноября 2018, 22:59

      Это аксиома спортивных игр. Но тут ещё и молодняк играет, а вот когда опытные и поигравшие так игры отдают, то уже слов нет... Думаю завтра нас "Локо" так порадует в очередной раз...

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      zigbert > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 22:59

      Перед матчем выступал Корнеев. Сказал что чехи не любят играть под прессингом и ЦСКА должен победить их без проблем.

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      Project Бабангида > insider_retro 27 ноября 2018, 23:00

      удачи "кладовщик" )

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      zigbert > Project Бабангида 27 ноября 2018, 23:03

      Не скажи Андрей ,Виктория по силам ЦСКА ,это не топ клуб. Надо было использовать свои моменты.

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      MaxRnD > insider_retro 27 ноября 2018, 23:04

      Андреас, Спокойной ночи !
      Завтра на работе проверь первым делом контрольки, чтобы недостачу ненароком не повесили )))

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      zigbert > zigbert 27 ноября 2018, 23:06

      Надо заканчивать.Всего доброго всем и удач!

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      Рубик Докоян > zigbert 27 ноября 2018, 23:07

      Но прессинга мы не видели, сегодня многие армейцы были к нему не готовы функционально. Усталость мышечная присутствует.

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      Рубик Докоян > zigbert 27 ноября 2018, 23:07

      До завтра, Саня. Спокойной ночи !

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      Project Бабангида > zigbert 27 ноября 2018, 23:08

      (с) виктория по силам ....

      да там поцанва необстрелянная...
      да и запас везения в игре с реалом был исчерпан )

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      MaxRnD > zigbert 27 ноября 2018, 23:09

      Давай Саня, спокойной !

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      Рубик Докоян > insider_retro 27 ноября 2018, 23:10

      Отдыхай, Андрей. Мы выставим охрану на складе ума, чтобы не растащили... )))

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      ...
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      Project Бабангида > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:10

      давайте хлопцы! я тоже в стойло... краснодар все соки своими пробками выпил..

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      ...
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      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 23:11

      Это да. Такой везухи и прухи как "Реалом" уже не будет...

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      ...
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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:11

      Полностью угадал Ним - Сент-Этьен, но из-за серии пенальти ничего на ЛЧ не поставил (((

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 ноября 2018, 23:11

      Глуши мотор и набоковую, Андрюша. До завтра.

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 27 ноября 2018, 23:12

      Отдыхай, Андрик !

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:13

      А то у них за матч, что серия пенальти, кубковый ?...

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:13

      (с) глуши мотор

      )))+

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      ...
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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:13

      (с) Глуши мотор ...

      "Глуши мотор, — он говорит, —
      Пусть этот МАЗ огнём горит!"
      Мол видишь сам — тут больше нечего ловить.
      Мол, видишь сам — кругом пятьсот,
      И к ночи точно занесёт,
      Так заровняет, что не надо хоронить!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:14

      ))) +++

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      ...
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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:14

      Так, Олег, теперь надежда на победу Ромы, хотя и очень слабая, но ставка сделана ))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:17

      Олег, Бавария с места в карьер ! 1-0 ))
      А Хоффенхайм Андреаса уже два от Шахтёра вытащил ! ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:17

      Без Джеко тяжко Роме будет победить. Ничья или Реал их сделает, полагаю.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:18

      Пока не смотрел, сейчас посмотрю на Спортбокс.ру

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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:18

      Живо Шахта с Хоффенхаймом зарядили. Уже ТБ !!!!! ))))))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:38

      Да, с места карьер сразу и ТБ сделали. ))) Бавария Бенфику раздевает, а "волки" грызут "сливочных". Придавили здорово, середину поля Реал полностью проигрывает.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:42

      Я ещё на победу Лестера дома поставил, но там по ходу сушняк полнейший намечается ((

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:46

      Ясно. Те матчи трудно предугадать, тем более, что мы не все смотрим. И как кто сейчас готов по игре не знаем.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:46

      Ну в Роме и мордовороты играют ! Хоккейные клубы нервно поглядывают в сторону своих тафгаев

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:47

      Да, по физике и антропометрии ребята мощные, но и бегут в добавок.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 27 ноября 2018, 23:48

      Какой момент Ундер запорол ... )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:49

      Олень, чо. Тут проще было забить, чем не забить !

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      MaxRnD > Рубик Докоян 27 ноября 2018, 23:52

      Пятов, чудак чудаком !

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 00:01

      Я помню с двух метров так зарядил со злости, что никак не можем забить, а нас уже 0:2 обыгрывают. Притом, что там всего двое моих друзей только и могли играть. Играли на первенство завода, я после армии месяца 4-5 вообще мяч не буцкал. После углового у ворот была сутолока и мяч ко мне выкатился. Ну я со злости, со всей силы и запулил выше ворот.)))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 ноября 2018, 00:23

      Ну вот и тут. Не забила "Рома" и сама привезла себе первый гол , а теперь и второй получила. Зато Бавария сегодня Бенфику под орех выносит. В обзоре потом посмотрю голы.

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      александр п > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 07:55

      Аркадьевна не застал,ответь мне гроссмейстер ,кто и когда ввёл игру в линию в защите?В которую сейчас весь мир играет?

      1
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      Рубик Докоян > александр п 28 ноября 2018, 08:25

      Гугли -- "Тактические построения в футболе" и узнаешь кто и когда начинал играть и применять те или иные построения. За одно по гугли и про тренера Бориса Аркадьева и узнаешь кого, когда он тренировал и какие применял тактические схемы и новинки в футболе.

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      александр п > insider_retro 28 ноября 2018, 08:34

      Просто внёс ясность,все эти казино,букмекерские дела считаю видами разводок,или развлечениями для очень обеспеченных людей.Мне для развлечения хватает общения и игры в футбол.

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      александр п > shlomo 28 ноября 2018, 08:41

      На раз вычислят такого крупье.Сразу не ответил ,рано ложусь спать ,так как рано встаю.

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      ...
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      александр п > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 08:46

      Имеем одну победу в 1955 году примерно.

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      александр п > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 08:55

      Значит не знаешь.Гуглю только когда цифру нужно уточнить.Искусственный офсайд первый применил Гуталс ,бельгийский тренер.Это была настоящая революция,а наши долдоны ещё лет десять с либеро играли.Не подскажешь ,что Аркадьев выиграл на международной арене?

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      Рубик Докоян > александр п 28 ноября 2018, 09:06

      Уже тебе писал не раз, не отнимай время у меня. Ищи подобных себе любителей ля-ля ни о чём. Посмотри его возраст, когда и кого он тренировал. Многие тренеры новаторы больших успехов не добивались. А потом другие тренеры шли по их стопам с другим набором исполнителей и добивались успеха. А много выиграл Гуталс в своей карьере, кроме скандального начала 90-х, когда босс "Марселя" Тапи всё и всех покупал. И причём здесь первый искусственный офсайд и игра в линию. Я же тебе сказал, что по гуглить, чтобы у тебя было понятие и представление, не своё, а профессионально грамотное по схемам и тактике игры.

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      александр п > Рубик Докоян 28 ноября 2018, 09:09

      Извини,по моему ты плохо разбираешься в футболе,искусственный офсайд и стал возможен только при игре в линию.Как говорится ,некоторых учить ,только портить.

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      Project Бабангида > александр п 28 ноября 2018, 13:19

      (с) искусственный офсайд стал возможен только при игре в линию ...

      не Сань , позволю себе здесь с тобой не согласится...
      да же такой сопляк и неуч как я , знаю и помню(играл за сборную школы, а физруком у нас был бывший футболист) как мы тренировали офсайд по последнему защитнику, который был "чистильщик" (Гриша Сорока). все защитники обязаны были быть впереди него, а он уже контролировал сам момент вне игры.

      кстати мы тогда выиграли соревнование среди школ, Сороке дали лучшего игрока турнира, а я стал лучшим бомбардиром....
      после этого учителя мне стали делать ещё больше поблажек, и позволили закончить школу)

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      александр п > Project Бабангида 28 ноября 2018, 13:49

      Не претендую никогда на непогрешимость, но искусственный офсайд легче делать когда защитники играют в линию,в противном случае будут ошибки.ИМХО либеро ,располагаясь за линией своих защитников ,создаёт за их спинами зоны куда могут врываться соперники не рискуя попасть в офсайд.Да и персоналку в защите по моему давно уже не применяют то же по этой причине.

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      александр п > Project Бабангида 28 ноября 2018, 13:58

      Если не ошибаюсь первые стали применять игру в линию и искусственный офсайд бельгийцы на ЧЕ 1972 года.

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      Project Бабангида > александр п 28 ноября 2018, 18:47

      я тоже слышал, что бельгийцы чуть ли не авангардисты в этом деле.
      Саня, я думаю что главное хорошо обучить и сыграть защитников, а схема уже вторична. полагаю что даже сейчас можно применить дубль W с успехом

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      александр п > Project Бабангида 28 ноября 2018, 19:39

      Сейчас всей командой защищаются и атакуют,поэтому по сути играют не в одного чистильщика ,как ранее ,а в три или четыре в зависимости от схемы.Обороняться в пять человек как при дубль W не получится.

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      Project Бабангида > александр п 28 ноября 2018, 20:15

      ну а раз так, какой смысл о схемах говорить, раз всё размыто...?
      на бумаге как угодно можно нарисовать, а по факту, крайние вообще как напы играют... и сдаётся мне это всё не сегодня и даже не вчера придумали..

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      александр п > Project Бабангида 29 ноября 2018, 08:58

      Схемы стали не размытыми ,а более динамичными.Если посмотреть игры революционного когда то в тактике ЧМ 1974 года,кажется ,что игроки пешком ходят по полю.Изменения в тактике происходят из за роста функциональных возможностей футболистов.

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