Погребняк не сыграет за «Урал» в 2018 году

Нападающий Павел Погребняк не поможет «Уралу» в 2018 году. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.

35-летний форвард перешел в екатеринбургскую команду этим летом, но еще не провел ни одного матча.

«К сожалению большому, Павел в этом году нам уже не поможет. У него очень тяжелая травма (была), он долго восстанавливался, она заживает долго. Зачем нам форсировать события, чтобы снова его потерять? Будем терпеть. Он очень хорошо поработал с нашим физиотерапевтом, думаю, что после Нового года он уже будет в общей группе», – сказал Иванов.