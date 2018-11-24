Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Погребняк не сыграет за «Урал» в 2018 году

    Нападающий Павел Погребняк не поможет «Уралу» в 2018 году. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов.

    35-летний форвард перешел в екатеринбургскую команду этим летом, но еще не провел ни одного матча.

    «К сожалению большому, Павел в этом году нам уже не поможет. У него очень тяжелая травма (была), он долго восстанавливался, она заживает долго. Зачем нам форсировать события, чтобы снова его потерять? Будем терпеть. Он очень хорошо поработал с нашим физиотерапевтом, думаю, что после Нового года он уже будет в общей группе», – сказал Иванов.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2018 07:11
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 24 ноября 2018, 21:33

      Ну и зачем он нужен был "Уралу", за чей счет эти понты Иванова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 16:27

      Не позавидуешь Павлу. Карьера заканчивается а тут еще травмы. Здоровья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 24 ноября 2018, 14:44

      Граммофоны, логорифмические линейки, Погребняка и промокашки в школьных тетрадях давно пора списать в утиль.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 24 ноября 2018, 11:44

      10 лет назад Пабло стал лучшим бомбардиром в розыгрыше Кубка УЕФА, обойдя Луку Тони из Баварии. А сейчас, объективно, даже будучи здоровым и готовым он проиграет борьбу за место в составе более молодым Ильину с Панюковым. Поэтому он сейчас приносит другую пользу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 ноября 2018, 11:04

      ну молодец деньги получает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 24 ноября 2018, 10:25

      Паша молодец!!!Еще один клуб вокруг пальца обвел!!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 24 ноября 2018, 10:09

      Пора уже о тренерской карьере подумать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 08:32

      Паше по совместительству можно ещё с каким-нибудь клубом контракт подписать и лечиться, лечиться и ещё раз лечиться...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 24 ноября 2018, 08:24

      Вот талант на разводы, он забыл как мяча касаться. Это ж надо так суметь?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Йохн Год 24 ноября 2018, 07:58

      Павлушка - молоток! До этого в Динамо балду валял за крупный контракт. Теперь Урал разводит.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 