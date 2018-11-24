Роша может уйти из «Спартака» зимой. Игроком интересуются в Бразилии и Европе

Как пишет издание Globo Esporte, нападающий «Спартака» Педро Роша может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. На футболиста есть спрос на родине.

Как минимум один из клубов бразильской Серии А готов арендовать форварда. На таких же условиях спартаковцы могут отдать футболиста и в европейский чемпионат.

При этом, по сведениям источника, «Спартаку» более интересен вариант с полноценной продажей Роши. Ранее агент игрока заверил, что на нападающего рассчитывает главный тренер.