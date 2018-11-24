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    Роша может уйти из «Спартака» зимой. Игроком интересуются в Бразилии и Европе

    Как пишет издание Globo Esporte, нападающий «Спартака» Педро Роша может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. На футболиста есть спрос на родине.

    Как минимум один из клубов бразильской Серии А готов арендовать форварда. На таких же условиях спартаковцы могут отдать футболиста и в европейский чемпионат.

    При этом, по сведениям источника, «Спартаку» более интересен вариант с полноценной продажей Роши. Ранее агент игрока заверил, что на нападающего рассчитывает главный тренер.

    Источник: Globo Esporte

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    24.11.2018 01:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 16:15

      Если появится вариант с продажей ,то надо продавать.

      2
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 24 ноября 2018, 12:20

      Если до настоящего времени от него пользы не было, то и не фиг его держать - на деньги от его продажи можно кого-нибудь получше купить!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 24 ноября 2018, 10:09

      вперёд,не фиг держать,пользы ни какой

      1
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      Рейтинг: +3438

      violator20 24 ноября 2018, 09:33

      Конечно интереснее продать. Измайлов нагрел руки при покупке, теперь хочет нагреть при продаже.

      1
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 24 ноября 2018, 09:04

      Столько информации, голова кругом!

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 24 ноября 2018, 08:57

      От него пользы как от козла молока.бесполезный футболист

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 ноября 2018, 08:57

      пусть стартует

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 ноября 2018, 06:02

      Роше давался шанс проявить себя до исхода 2018 года.Латинос не захотел им воспользоваться.Сидя на банке гораздо проще получать зарплату.И травмы не получишь,и тугрики исправно капают.Ну а другие пусть пашут и ломаются...С самого начала было видно бразилец не пришёлся ко двору.Продавать однозначно!!!Скатертью дорога!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Krossmen73 24 ноября 2018, 08:36

      При отсутствии поставленной командной игры многие современные напы в принципе не могут проявить себя,не думаю что Роша умышленно туфтил,этим часто грешат африканцы.Тот же Адриано резко сдал,когда у Спартака разладилась игра.

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 24 ноября 2018, 05:47

      Самое интересное в том ,что там он заиграет

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Smoking_dog 24 ноября 2018, 06:07

      В том то и дело что он там заиграет!Как это не печально...В Спартаке,да и вообще у нас в российском футболе, непонятно как составляют контракты.В Европе юристы клубов жёстко обговаривают все моменты игры и оплаты за неё.Чтобы больше получать игрок должен пахать как та лошадь.У нас же этого нет.Лишь бы он согласился на приезд в холодную дикую Рашу.А там уж как повезёт.Так же получилось и с Рошей.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 ноября 2018, 02:37


      Вроде за Луаном поехали, по просьбе Карреры.
      А привезли Рошу, по просьбе Измайлова.
      Где логика ?
      Её нет.
      Зато есть Измайлов, продолжающий рулить лохотроном.
      И лохи находятся.Как говорят, без лоха и жизнь плоха.

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