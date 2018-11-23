Семин – о зяте Смородской Котове: «Кто это такой?»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов ранее с упреком высказался в адрес книги главного тренера команды Юрия Семина. Специалиста попросили отреагировать на слова Котова.

«Пускай он что угодно вещает. Если у него есть какие-то вопросы, пусть придет. Он знает куда. Вот стадион. Пусть придет, я ему отвечу.

Что, я на каждый вопрос буду отвечать по этой книге?! Если есть такие моменты, значит она интересная. Что-то его заинтересовало, этого Кирилла. Кто это такой?» – с недоумением сказал Семин.

Котов – зять бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской.