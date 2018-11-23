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    Семин – о зяте Смородской Котове: «Кто это такой?»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов ранее с упреком высказался в адрес книги главного тренера команды Юрия Семина. Специалиста попросили отреагировать на слова Котова.

    «Пускай он что угодно вещает. Если у него есть какие-то вопросы, пусть придет. Он знает куда. Вот стадион. Пусть придет, я ему отвечу.

    Что, я на каждый вопрос буду отвечать по этой книге?! Если есть такие моменты, значит она интересная. Что-то его заинтересовало, этого Кирилла. Кто это такой?» – с недоумением сказал Семин.

    Котов – зять бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2018 23:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1488

      balam 24 ноября 2018, 07:52

      шестерка в опг

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 ноября 2018, 07:09

      Ты кто такой давайдосвидания

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 ноября 2018, 06:34

      В последнее время дед часто светится в медийном поле. А вот команда проигрывает....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 24 ноября 2018, 00:47

      Семин красавец! 71 год и не только книгу написал и инстаграм освоила, да ещё и чемпионат выиграл. Дай бог нам всем такую жизненную энергию.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 ноября 2018, 00:11

      Опять Смородская ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 24 ноября 2018, 00:04

      Зря Котов напомнил о себе.
      Сёмин спросил: "Кто это такой?"
      Напрашивается однозначный ответ.

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