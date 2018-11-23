Котов – о критике Семина: «А про своего сына он в книге не написал?»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов отреагировал на критику со стороны главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

71-летний специалист написал книгу, в которой сообщил, что Котов попал в клуб благодаря родственным связям с экс-президентом «Локо» Ольгой Смородской.

— Новую книгу Семина читали?

— Нет, а что там про меня было? Я же даже при нем не работал в клубе.

— Юрий Палыч вспомнил в ней ваши родственные связи.

— В «Локомотив» меня позвал Алексей Зинин. Я играл в ФК «МВД», в котором он был гендиректором. Мы много общались, он меня в ту пору очень сильно поддерживал. Когда я закончил играть, позвали в селекционный отдел.

— Почему именно вас?

— Мне сложно об этом судить. Видимо, увидел во мне что-то. Может, нравилось, как я рассуждал.

— У вас было тестовое задание?

— Изначально все было основано на его доверии. Помню, когда я начинал, не было всех этих программ вроде Instat. Смотрел нарезки на дисках, в интернете. С выходом статистических программ аналитика вышла на другой уровень.

— Сколько вы проработали в селекционном отделе?

— Полтора года. Потом я стал начальником отдела, и чуть позже название этой должности сменилось на спортивного директора.

— При Смородской в клуб пришла еще и Людмила, ее дочь. Это нормальная история?

— Если вы строите клуб, вы всегда берете к себе доверенных людей. При условии, что они — специалисты. У Людмилы два высших образования, она закончила престижные вузы, пришла в «Локомотив» с опытом работы в сфере маркетинга на телеканале «Звезда». При этом она пришла на минимальную зарплату.

— Меньше всех в отделе?

— Сто процентов. 35-40 тысяч рублей.

— Прозвище «зятек Смородской» задевает?

— Мы же никогда не говорим, что у Семина сын был тренером дубля. Он в своей книге об этом не написал? А про то, что у Филатова в клубе сын работал? В любой истории важно дело. Я всегда старался выполнять качественную работу. При мне по именам мы собрали топ-команду.