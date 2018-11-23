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    Котов – о критике Семина: «А про своего сына он в книге не написал?»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Кирилл Котов отреагировал на критику со стороны главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

    71-летний специалист написал книгу, в которой сообщил, что Котов попал в клуб благодаря родственным связям с экс-президентом «Локо» Ольгой Смородской.

    — Новую книгу Семина читали?

    — Нет, а что там про меня было? Я же даже при нем не работал в клубе.

    — Юрий Палыч вспомнил в ней ваши родственные связи.

    — В «Локомотив» меня позвал Алексей Зинин. Я играл в ФК «МВД», в котором он был гендиректором. Мы много общались, он меня в ту пору очень сильно поддерживал. Когда я закончил играть, позвали в селекционный отдел.

    — Почему именно вас?

    — Мне сложно об этом судить. Видимо, увидел во мне что-то. Может, нравилось, как я рассуждал.

    — У вас было тестовое задание?

    — Изначально все было основано на его доверии. Помню, когда я начинал, не было всех этих программ вроде Instat. Смотрел нарезки на дисках, в интернете. С выходом статистических программ аналитика вышла на другой уровень.

    — Сколько вы проработали в селекционном отделе?

    — Полтора года. Потом я стал начальником отдела, и чуть позже название этой должности сменилось на спортивного директора.

    — При Смородской в клуб пришла еще и Людмила, ее дочь. Это нормальная история?

    — Если вы строите клуб, вы всегда берете к себе доверенных людей. При условии, что они — специалисты. У Людмилы два высших образования, она закончила престижные вузы, пришла в «Локомотив» с опытом работы в сфере маркетинга на телеканале «Звезда». При этом она пришла на минимальную зарплату.

    — Меньше всех в отделе?

    — Сто процентов. 35-40 тысяч рублей.

    — Прозвище «зятек Смородской» задевает?

    — Мы же никогда не говорим, что у Семина сын был тренером дубля. Он в своей книге об этом не написал? А про то, что у Филатова в клубе сын работал? В любой истории важно дело. Я всегда старался выполнять качественную работу. При мне по именам мы собрали топ-команду.

    Источник: Чемпионат.com

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    23.11.2018 01:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 16:46

      Тренировать команду любого уровня-труд и риск.Быть зятьком,или дочерью-риск только в связи с падением статуи мамаши. А кто бахвалится двумя-пятью дипломами,не имеет НИ ОДНОГО СТОЯЩЕГО КЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,как правило.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 ноября 2018, 16:13

      Благодаря Сёмину мы узнали, что в "Локомотиве" был некто Котов.
      Но для истории клуба он никто, его не знают, а Палыч - легенда.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 ноября 2018, 15:58

      Дайте Котову побыть главным - посмотрим что получится.

      0
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      Рейтинг: +1488

      balam 23 ноября 2018, 13:46

      вот что бывает,когда этих хрюнделей от корыта отлучают. хорошо упоминанием сына ограничился. а канал звезда это ваще аргумент.ушлепки никчемные

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 23 ноября 2018, 11:31

      Кумавство , Рашка а не страна

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > РМЗ 23 ноября 2018, 16:43

      Беги отсюда.болтун,не мучайся так! И у нас чище будет.

      -1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ > Агасфер 24 ноября 2018, 00:06

      Рот закрой

      0
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      Рейтинг: +569

      avera 23 ноября 2018, 10:48

      Одна устроилась за счёт папаши, второй за её счёт и так по цепочки.

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 23 ноября 2018, 08:20

      Топ команда по именам при нем,а ЧР выиграл Семин.. И где бы и как сын Семина не работал, именноШпалыч сделал Локо тем, что он есть.. Несмотря на какие то неудачи гнать на него, я думаю, никто морального права не имеет..

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > mihail200606 23 ноября 2018, 11:20

      Ну ладно там, работа Шпалыча в сборной и ЧМ-2006 невыход...

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > vick-north-west 23 ноября 2018, 13:24

      ну работа сама по себе была неплохой - ни одного поражения в 7 матчах, несколько ярких матчей. Если бы не 1-7 от Португалии (точнее, не этот единственный проигрыш) при Ярцеве, то и результат мог бы быть выполнен...

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 > vick-north-west 23 ноября 2018, 21:05

      я про клубную работу...

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 23 ноября 2018, 07:33

      Сёмин имеет право голоса, потому что он победитель ЧР-2017/18. А что выиграла топ-команда Котова ?..

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      Рейтинг: +204

      Juic > vick-north-west 23 ноября 2018, 08:59

      Сёмин имеет в Локо право голоса потому что он Сёмин))) При нём Локо, без него дурачки какие-то.

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