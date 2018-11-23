Рахимов: «Ахмат» не заслужил поражение от ЦСКА»

А что вы сделали что-бы не проиграть? Какашки по полю возили!!!!Даже не одного момента не имели! Так играть нельзя, тем более дома в Грозном!
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение команды в матче 15 тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Специалист считает, что чеченцы не заслужили проигрыш.
«Думаю, мы не заслуживали поражения. К сожалению, вы видели, что в одном эпизоде прозевали игрока на стандарте, в очень простой ситуации, когда нужно было просто навязать борьбу.
Ну а в концовке у нас были эпизоды, когда мы могли сравнять счeт, но, к сожалению, так сложилась ситуация, что пропустили ещe», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Ахмат» идет в таблице восьмым.