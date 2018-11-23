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    Рахимов: «Ахмат» не заслужил поражение от ЦСКА»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение команды в матче 15 тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Специалист считает, что чеченцы не заслужили проигрыш.

    «Думаю, мы не заслуживали поражения. К сожалению, вы видели, что в одном эпизоде прозевали игрока на стандарте, в очень простой ситуации, когда нужно было просто навязать борьбу.

    Ну а в концовке у нас были эпизоды, когда мы могли сравнять счeт, но, к сожалению, так сложилась ситуация, что пропустили ещe», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Ахмат» идет в таблице восьмым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2018 21:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 23 ноября 2018, 22:50

      А что вы сделали что-бы не проиграть? Какашки по полю возили!!!!Даже не одного момента не имели! Так играть нельзя, тем более дома в Грозном!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 22:38

      Сегодня таким был "Ахмат", что кроме поражения заслужил и мат...

      2
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 23 ноября 2018, 22:35

      Сегодня у Лахмата был шлак. Только спина лохмата

      0
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