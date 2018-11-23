Пострадавший в римском метро: «Как я очнулся, мне позвонил Акинфеев и поддержал»

Болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин, пострадавший в римском метро перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против «Ромы», рассказал, что ему со словами поддержки звонил вратарь армейцев Игорь Акинфеев. У фаната была угроза ампутации ноги.

«После того как я очутился в госпитале, мне позвонил капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Он подобрал прекрасные слова поддержки, которые мне было очень приятно слышать. Тем более на тот момент было непонятно, сохранят мне ногу или нет.

А во время матча «Динамо» — ЦСКА мне прислал видео Василий Березуцкий.Я его иногда пересматриваю, оно такое позитивное! Очень рад, что наши игроки не остались равнодушными к случившемуся», – цитирует Тюрина «Р-Спорт».

Адвокат болельщика уже подал в суд на администрацию Рима.