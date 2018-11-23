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    Пострадавший в римском метро: «Как я очнулся, мне позвонил Акинфеев и поддержал»

    Болельщик ЦСКА Дмитрий Тюрин, пострадавший в римском метро перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против «Ромы», рассказал, что ему со словами поддержки звонил вратарь армейцев Игорь Акинфеев. У фаната была угроза ампутации ноги.

    «После того как я очутился в госпитале, мне позвонил капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Он подобрал прекрасные слова поддержки, которые мне было очень приятно слышать. Тем более на тот момент было непонятно, сохранят мне ногу или нет.

    А во время матча «Динамо» — ЦСКА мне прислал видео Василий Березуцкий.Я его иногда пересматриваю, оно такое позитивное! Очень рад, что наши игроки не остались равнодушными к случившемуся», – цитирует Тюрина «Р-Спорт».

    Адвокат болельщика уже подал в суд на администрацию Рима.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.11.2018 19:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 21:36

      Успехов в судебном процессе! В этом деле потомки Бенито столько грязи вылили на Россию и болельщиков,пытаясь уйти от признания своей вины и безответственности,что кара земная должна их настигнуть неотвратимо.

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      Рейтинг: +4441

      sobaka120982 23 ноября 2018, 19:47

      От судить бы у Рима лямчик зелёных и работать не надо

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