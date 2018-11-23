Иванов, Раванелли, Думбия – в старте «Ахмата» на матч с ЦСКА; Фернандес, Бистрович, Нисимура сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мусалов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Раваннели, Исмаэл, Думбия, Митришев.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Чалов, Нисимура.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на грозненской «Ахмат-Арене» в 18:00 по Москве.

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