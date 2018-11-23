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    Иванов, Раванелли, Думбия – в старте «Ахмата» на матч с ЦСКА; Фернандес, Бистрович, Нисимура сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

    «Ахмат»: Городов, Плиев, Мусалов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Раваннели, Исмаэл, Думбия, Митришев.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Чалов, Нисимура.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется на грозненской «Ахмат-Арене» в 18:00 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    23.11.2018 16:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 24 ноября 2018, 11:00

      Фернандес, Магнуссон в составе - это большой плюс

      0
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      Рейтинг: +30

      KBTJ 23 ноября 2018, 18:03

      Удачи Ахмат

      0
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 23 ноября 2018, 17:42

      Пора Нисимуру наигрывать!

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 ноября 2018, 17:20

      от без исходности Гончеренко даже японумать в старте выпускает

      0
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 23 ноября 2018, 17:06

      Неожиданно япошка в старте и опять бестолковый Обл9ков

      2
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