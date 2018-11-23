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    Семак: «Функциональной ямы у «Зенита» нет, 20 футболистов не могут одновременно устать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

    Ранее ростовчане выбили петербуржцев из Кубка России на стадии 1/8 финала, обыграв их со счетом 3:1.

    «В кубковом матче с «Ростовом» были изменения в составе. Мы играли неплохо, но не смогли хорошо сыграть на стандартах. Сейчас приложим все усилия, чтобы выиграть. Любую команду, которая обороняется большими силами, сложно вскрывать. Особенно, если у этой команды хорошие футболисты. В нашем чемпионате не так много индивидуально сильных футболистов, которые могут в одиночку решить эпизод. В том же «Манчестер Сити» много футболистов, которые способны обыграть один в один и создать момент.

    Ерохин против бывшей команды? Важна эмоциональная составляющая. Футболисты в матчах против своих бывших команд всегда хотят показать максимум. А как получится, никто не может предсказать. Порой настрой выливается в забитые мячи или удачные действия.

    Надеемся, что сил хватит. Функциональной ямы нет. 20 футболистов не могут одновременно устать. Игроки, на долю которых выпадает максимальная нагрузка, устают. Здесь есть и эмоциональное истощение. Мы должны смотреть и контролировать эти моменты. В матче с ЦСКА второй тайм мы провели лучше, чем первый. Это говорит о том, что с функциональным состоянием не все плохо», – сказал Семак.

    Встреча «Зенит» – «Ростов» состоится в воскресенье, 25 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    23.11.2018 13:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 24 ноября 2018, 01:14

      Пусть вновь продолжается бой!
      И сердцу тревожно в груди...
      Зенит - такой молодой,
      А Ростсельмаш - впереди!
      хи...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 20:08

      Усталость у игроков основы присутствует, которые играют в РПЛ, в еврокубках и за сборные своих стран. При их ротации, игроки замены выходящие играть в основе, не показывают уверенной качественной игры. Они явно не соответствуют уровню команды и тем спортивным амбициям, которые декларирует менеджмент клуба.

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 23 ноября 2018, 19:27

      У Зенита не больше 5 игроков, которые соответствуют уровню борьбы за первенство. Многие из них играли на ЧМ, потом с лета Зенит играет в ЛЕ, дальше опять без пауз игры в сборных. Не нужно уставать всем. Достаточно 3-4 ключевым игрокам просесть физически и всё. Если у Семака будет не 5, а 15 футболистов, то остальные физкультурники будут не нужны.

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 23 ноября 2018, 18:42

      Не вызывают уважения слова Семака ..так как видно что команда выдыхается ..а без Дзюбы который играет на травмах игры вообще нет ..Кокоша в тюрьме отдыхает ..помог бы Джорджевич ..но его отдали в аренду ..От Заболотного надо избавляться..

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 23 ноября 2018, 16:14

      в нападение нужно пару хороших обводных нападающих,а не сыкливых пасующих назад.

      3
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      Рейтинг: +212

      Kalida 23 ноября 2018, 16:01

      Начфиз в армии также думал, когда в броне бегали 5 км вокруг казармы.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 15:12

      Из 20 игроков половину вполне можно в утиль списать. Откуда только их взяли. Играют только 10 (в поле), а остальные на лавке зарплаты ожидаются. Страшно на поле выпустить, абы чего не сделали.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > prezent2017 23 ноября 2018, 18:56

      Из 10 на поле только половина может соответствовать уровню борьбы за чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 23 ноября 2018, 15:03

      Последнее высказывание Головина в Монако, который вроде отличался выносливостью у нас- игроки французской лиги намного физически сильнее наших футболистов, не будут в России избалованные большими неадекватными деньгами футболисты тренироваться с нагрузками и так у нас сойдет.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 ноября 2018, 14:55

      Устать одновременно не могут, а вот приуныть - да

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Lester84 23 ноября 2018, 16:27

      Осень. Грусть. Тоска. Зенит.

      1
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 23 ноября 2018, 14:26

      Тояма Токанава.

      -1
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