Семак: «Функциональной ямы у «Зенита» нет, 20 футболистов не могут одновременно устать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

Ранее ростовчане выбили петербуржцев из Кубка России на стадии 1/8 финала, обыграв их со счетом 3:1.

«В кубковом матче с «Ростовом» были изменения в составе. Мы играли неплохо, но не смогли хорошо сыграть на стандартах. Сейчас приложим все усилия, чтобы выиграть. Любую команду, которая обороняется большими силами, сложно вскрывать. Особенно, если у этой команды хорошие футболисты. В нашем чемпионате не так много индивидуально сильных футболистов, которые могут в одиночку решить эпизод. В том же «Манчестер Сити» много футболистов, которые способны обыграть один в один и создать момент.

Ерохин против бывшей команды? Важна эмоциональная составляющая. Футболисты в матчах против своих бывших команд всегда хотят показать максимум. А как получится, никто не может предсказать. Порой настрой выливается в забитые мячи или удачные действия.

Надеемся, что сил хватит. Функциональной ямы нет. 20 футболистов не могут одновременно устать. Игроки, на долю которых выпадает максимальная нагрузка, устают. Здесь есть и эмоциональное истощение. Мы должны смотреть и контролировать эти моменты. В матче с ЦСКА второй тайм мы провели лучше, чем первый. Это говорит о том, что с функциональным состоянием не все плохо», – сказал Семак.

Встреча «Зенит» – «Ростов» состоится в воскресенье, 25 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.