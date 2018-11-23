Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Девушка спародировала пенальти в исполнении Роналду, Месси, Погба и Неймара. Голы она праздновала так же, как футболисты

    В интернете появилось видео, как некая девушка пробивает пенальти в стиле нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси, полузащитника Поля Погба и форварда Неймара.

    Помимо копирования манеры исполнения 11-метровых ударов, она праздновала голы так же, как это делают данные футболисты.

    После каждого удара девушка снимала с себя футболку, под которой была майка с фамилией следующего игрока.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2018 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 24 ноября 2018, 16:32

      классно девчушка их спародировала! Неймар - ваще один в один...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 24 ноября 2018, 06:55

      "– Аня, что это ты так вырядилась?
      – Хочу произвести впечатление на мужчин!
      – Забей гол с углового, и произведешь впечатление на мужчин!"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Добрый Бобер 28 ноября 2018, 16:26

      Улыбнуло))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 23 ноября 2018, 20:16

      Учебное пособие!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 23 ноября 2018, 19:06

      ok

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      Argon 23 ноября 2018, 17:39

      :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 23 ноября 2018, 17:01

      Где пенальти Какоши?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 23 ноября 2018, 16:44

      Бьёт чётко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      SvinoPas 23 ноября 2018, 16:08

      Сказать что это полное г..о, это не сказать ничего..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 15:50

      Мастерски.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 23 ноября 2018, 15:36

      Прикольно)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 