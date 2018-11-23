Девушка спародировала пенальти в исполнении Роналду, Месси, Погба и Неймара. Голы она праздновала так же, как футболисты

В интернете появилось видео, как некая девушка пробивает пенальти в стиле нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси, полузащитника Поля Погба и форварда Неймара.

Помимо копирования манеры исполнения 11-метровых ударов, она праздновала голы так же, как это делают данные футболисты.

После каждого удара девушка снимала с себя футболку, под которой была майка с фамилией следующего игрока.