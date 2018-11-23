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    Иванович: «То, что случилось с Дзюбой на ЧМ-2018 – мечта любого футболиста»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказал свое мнение относительно успехов форварда сборной России Артема Дзюбы.

    «У Дзюбы ментальный склад: некоторые нападающие здорово играют уже в 22-23 года, а другим нужно чуть больше времени. Думаю, сейчас пришло его время. Даже в прошлом сезоне он показывал отличный футбол в «Зените», был здорово готов физически.

    А то, что случилось с ним на чемпионате мира – мечта любого футболиста. Здорово, что он почувствовал уверенность в себе, а партнеры доверились ему. Тренер сборной России дал ему большую свободу, а Дзюба все это использовал.

    Все футболисты любят ощущать себя героями, любят чувствовать уважение со стороны болельщиков. Но в такой ситуации важно контролировать себя. Не задвигать футбол на второй план, оставаться спокойным внутри и знать, что самое главное – это работа, это голы.

    Важно, чтобы Дзюба не терял этого чувства. В остальном такое внимание – только позитив. Не только Дзюба, но и остальные игроки российской сборной чувствуют разницу в отношении публики после чемпионата мира», – сказал Иванович.

    В текущем сезоне Дзюба в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах забил 10 мячей.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.11.2018 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 23 ноября 2018, 16:19

      Вряд-ли можно согласиться с Ивановичем. ***

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 ноября 2018, 15:55

      Сразу после ЧМ Дзюбу надо было продавать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3608

      Axe111 23 ноября 2018, 15:17

      А что случилось????

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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 23 ноября 2018, 12:54

      Это мечта Смолова

      1
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 23 ноября 2018, 16:11

      Он в Локомотиве, мечты Смолова сбылись,
      Зашибись.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 11:59

      Согласен, созрел Тёма, хотя и поздновато. Только в Зените раскрылся.

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