Иванович: «То, что случилось с Дзюбой на ЧМ-2018 – мечта любого футболиста»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказал свое мнение относительно успехов форварда сборной России Артема Дзюбы.

«У Дзюбы ментальный склад: некоторые нападающие здорово играют уже в 22-23 года, а другим нужно чуть больше времени. Думаю, сейчас пришло его время. Даже в прошлом сезоне он показывал отличный футбол в «Зените», был здорово готов физически.

А то, что случилось с ним на чемпионате мира – мечта любого футболиста. Здорово, что он почувствовал уверенность в себе, а партнеры доверились ему. Тренер сборной России дал ему большую свободу, а Дзюба все это использовал.

Все футболисты любят ощущать себя героями, любят чувствовать уважение со стороны болельщиков. Но в такой ситуации важно контролировать себя. Не задвигать футбол на второй план, оставаться спокойным внутри и знать, что самое главное – это работа, это голы.

Важно, чтобы Дзюба не терял этого чувства. В остальном такое внимание – только позитив. Не только Дзюба, но и остальные игроки российской сборной чувствуют разницу в отношении публики после чемпионата мира», – сказал Иванович.

В текущем сезоне Дзюба в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах забил 10 мячей.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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