Эмери: «Цель «Арсенала» – попасть в топ-4. С каждым годом сделать это становится все сложнее»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подчеркнул, что целью его команды на сезон остается попадание в четверку сильнейших в АПЛ.

«Команда можем быть лучше. Я хочу быть требовательным и хочу, чтобы были требовательны ко мне. Только так клуб будет развиваться и идти вперед.

«Арсенал» должен быть великим клубом, не позволять командам, которые выше нас в турнирной таблице, оторваться далеко и не позволять командам, которые ниже, приблизиться к нам.

В последних пяти матчах у нас было четыре ничьих, очевидно, что команде нужен толчок. Я говорил с командой на эту тему во время перерыва на матчи сборных.

Наша цель – попасть в топ-4, но это будет нелегко. С каждым годом попасть туда становится все сложнее», – заявил Эмери.

После 12 туров «Арсенал» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на три очка.