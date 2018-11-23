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    Эмери: «Цель «Арсенала» – попасть в топ-4. С каждым годом сделать это становится все сложнее»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подчеркнул, что целью его команды на сезон остается попадание в четверку сильнейших в АПЛ.

    «Команда можем быть лучше. Я хочу быть требовательным и хочу, чтобы были требовательны ко мне. Только так клуб будет развиваться и идти вперед.

    «Арсенал» должен быть великим клубом, не позволять командам, которые выше нас в турнирной таблице, оторваться далеко и не позволять командам, которые ниже, приблизиться к нам.

    В последних пяти матчах у нас было четыре ничьих, очевидно, что команде нужен толчок. Я говорил с командой на эту тему во время перерыва на матчи сборных.

    Наша цель – попасть в топ-4, но это будет нелегко. С каждым годом попасть туда становится все сложнее», – заявил Эмери.

    После 12 туров «Арсенал» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвертым «Тоттенхэма» на три очка.

    Источник: Marca

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    23.11.2018 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      Spaunn7 23 ноября 2018, 10:43

      Хорошо в этом сезоне выстрелел. Не сдавайтеся и все получиться. Состав у Арсенала посильней чем Тотенхем. Все возможно.

      1
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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида 23 ноября 2018, 10:41

      пора возвращать Арсена...)

      1
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