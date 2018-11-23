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    Daily Mirror: «Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»

    Обладатели последних десяти «Золотых мячей» Лионель Месси и Криштиану Роналду в этом году не только не получат награду, но и не войду в тройку главных претендентов, сообщает британское издание Daily Mirror.

    По мнению издания, наиболее вероятным обладателем награды станет полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Он выиграл Лигу чемпионов с мадридцами и серебро чемпионата мира-2018 со сборной. В обоих турнирах он признавался лучшим игроком.

    В тройку войдут защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

    Последним футболистом, выигрывавшим «Золотой мяч» до Роналду и Месси, стал Кака. Бразилец получил свой приз в 2007 году.

    Источник: Daily Mirror

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    23.11.2018 09:33
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 15:13

      По титулам выделяется Варан. По игре Мбаппе.

      5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 ноября 2018, 14:59

      Тогда Мбаппе. На мой взгляд, он сейчас единственный, кому подходят такие слова, как "вундеркинд" и "яркий". При всём уважении к Модричу или Гризману, они не такие яркие игроки, и дело тут не в голах совсем. Модрич - серый кардинал, а Антуану часто чего-то не хватает, чтобы всё-таки выйти на самый высокий уровень. Как бы он и Азар не понтовались, но сейчас они не в одной лиге с Месси и Роналду.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 ноября 2018, 14:49

      Что Нойера тогда тащили, тащили и недотащили, что сейчас Модрича... Только дотащили правда. Хотя и тот и тот игрок, пусть и очень крутые, но в этот год лучшими не были, у всех просто пена у рта что лишь бы не "Месси и Роналду", готовы отдать хоть кому-нибудь, лишь бы не им. Я не за тех, не за других, но объективно Модрич лучшим не был и трофеев он уже изрядно перебрал. Он даже не лучший свой год провёл отыграв чуть больше половины всех матчей. Разве таков он должен быть обладатель золотого мяча? Натянуто за уши...

      2
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 23 ноября 2018, 14:06

      Какой, нах..., Модрич? Дебилы!
      Модрича с его Хорватией не столь давно испанцы унизили со счетом неприличным. Потом - у него целая серия поражений со сборной и Реалом. В этих матчах Модрич был величиной, близкой к нулю.
      При этом Меська осенью играл до травмы просто блестяще.
      Так что, не хотите давать золотого круглого Меське с Роном, отдайте Мбаппе. Но - никак не серому Модричу.

      2
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 23 ноября 2018, 12:54

      Модрич заслужил!!!

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 ноября 2018, 12:46

      интересно будет

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      Рейтинг: +562

      Elisey13 23 ноября 2018, 11:39

      Нужна пауза)))

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 ноября 2018, 11:23

      Уже хорошо что получит кто то другой !

      1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 23 ноября 2018, 10:54

      Они ярче модрича 100% , думаю они должны признаться лутшим

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 23 ноября 2018, 10:54

      Моё мнение зм должен получить француз, а точнее Гризманн или Мбаппе

      4
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > sachsen-leipzig 23 ноября 2018, 12:30

      Надо дать Гризманну, заслужил. Мбапе ещё молодой, да и ПСЖ ещё ничего серьезного не выиграла как с ним, так и благодаря ему.

      0
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