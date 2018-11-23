Daily Mirror: «Месси и Роналду не войдут в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Обладатели последних десяти «Золотых мячей» Лионель Месси и Криштиану Роналду в этом году не только не получат награду, но и не войду в тройку главных претендентов, сообщает британское издание Daily Mirror.

По мнению издания, наиболее вероятным обладателем награды станет полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Он выиграл Лигу чемпионов с мадридцами и серебро чемпионата мира-2018 со сборной. В обоих турнирах он признавался лучшим игроком.

В тройку войдут защитник «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Последним футболистом, выигрывавшим «Золотой мяч» до Роналду и Месси, стал Кака. Бразилец получил свой приз в 2007 году.