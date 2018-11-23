Хави не видит шансов на возвращение Неймара в «Барселону»

В игровом плане Неймар подойдёт любому клубу мира. Если его использовать правильно и слева как чуть оттянутого форварда. Кашу маслом не испортить. Однако психологически для команды это может быть вредно. Фигура слишком скандальна. Ну, а на позиции чистого центрфорварда (классической "девятки") он уступает и Суаресу, и Игуаину, и Бензема, и Левандовски. Не его это место. Ему нужен простор, и он не игрок одного касания.
Бывший капитан «Барселоны» Хави не видит шансов на возвращение форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
«Не представляю, как такое может произойти. Я читаю много прессы и в курсе того, что делается в футболе. На мой взгляд, у Неймара объективно ноль шансов вернуться в «Барселону», – заявил Хави.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» начала переговоры с представителями бразильца о возвращении. Переход в «ПСЖ» состоялся в 2017 году, а сумма трансфера тогда составила рекордные 222 миллиона евро.
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