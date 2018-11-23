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    Хави не видит шансов на возвращение Неймара в «Барселону»

    Бывший капитан «Барселоны» Хави не видит шансов на возвращение форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

    «Не представляю, как такое может произойти. Я читаю много прессы и в курсе того, что делается в футболе. На мой взгляд, у Неймара объективно ноль шансов вернуться в «Барселону», – заявил Хави.

    Ранее появилась информация о том, что «Барселона» начала переговоры с представителями бразильца о возвращении. Переход в «ПСЖ» состоялся в 2017 году, а сумма трансфера тогда составила рекордные 222 миллиона евро.

    «ПСЖ» бьет рекорды, но утопает в проблемах

    Источник: AS

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    23.11.2018 08:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 ноября 2018, 08:49

      В игровом плане Неймар подойдёт любому клубу мира. Если его использовать правильно и слева как чуть оттянутого форварда. Кашу маслом не испортить. Однако психологически для команды это может быть вредно. Фигура слишком скандальна. Ну, а на позиции чистого центрфорварда (классической "девятки") он уступает и Суаресу, и Игуаину, и Бензема, и Левандовски. Не его это место. Ему нужен простор, и он не игрок одного касания.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 14:57

      Болельщики Барсы его не примут.

      2
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 23 ноября 2018, 11:04

      Барса и без него суперклуб

      2
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 23 ноября 2018, 09:18

      А разве он объективно им нужен?.. Абсолютно дутая персона, сначала его бразильскими владельцами для продажи в Европу, потом - уже Барсой, чтобы отбить бабло. Все в профите, все всё за него уже выручили. А проблемы шейхов шерифа не волнуют.

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      Рейтинг: +1387

      Fin035 23 ноября 2018, 08:48

      Хоть и не верится в это, но если Барса все же вернет Неймара, Барселона потеряет уважение, как Суперклуб! И это очень печально...!

      2
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 23 ноября 2018, 08:25

      Пройденный этап

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