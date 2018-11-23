Хави не видит шансов на возвращение Неймара в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» Хави не видит шансов на возвращение форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.

«Не представляю, как такое может произойти. Я читаю много прессы и в курсе того, что делается в футболе. На мой взгляд, у Неймара объективно ноль шансов вернуться в «Барселону», – заявил Хави.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» начала переговоры с представителями бразильца о возвращении. Переход в «ПСЖ» состоялся в 2017 году, а сумма трансфера тогда составила рекордные 222 миллиона евро.

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