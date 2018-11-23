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    Глеб установил рекорд по сыгранным матчам. На его счету 710 игр

    В среду состоялся матч 21-го тура чемпионата Белоруссии, в котором встречались солигорский «Шахтер» и БАТЭ. Игра завершилась со счетом 3:0.

    Полузащитник БАТЭ Александр Глеб принял участие в этой встрече. 37-летний футболист провел свой 710-й матч и стал лидером Клуба Алейникова, опередив Александра Юревича (709).

    Этот рейтинг включает в себя белорусских футболистов, проведшие не менее 500 игр на высшем уровне (элитные дивизионы национальных чемпионатов, Кубки и Суперкубки стран, еврокубки, молодежная и национальная сборные).

    Источник: Tribuna.com

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    23.11.2018 06:18
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