Орлов: «Черчесов сделал со сборной России нечто, сопоставимое с работой Хиддинка»

Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги выступления сборной России в 2018 году. По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов проделал хорошую работу на своем посту.

– Сначала я хотел бы отметить, что Черчесов сделал нечто, сопоставимое с работой Гуса Хиддинка. Матч со Швецией стал для сборной России заключительным в 2018 году, а под конец года нужно подводить итоги. Голландский специалист в свое время собрал команду и провел очень хороший сбор в Австрии перед финальной частью Евро-2008. Станислав Саламович практически повторил это.

– Давайте все же перейдем к матчу Швеция – Россия. О негативе говорить не хочется, поэтому попрошу вас отметить положительные стороны в игре нашей команды.

– Позитивных моментов было мало. Посмотрите, насколько шведы выглядели мобильными, физически здоровыми и готовыми к атакам. Наверное, план на игру Черчесов составил правильно. Но что может сделать главный тренер, если футболист не атакует и отдает мяч не партнеру по команде, а сопернику? Переход от обороны к атаке совсем не складывался. Центр поля мы уступили. Проиграли матч не только по счету, но и по всем компонентам, которые есть в футболе. Я считаю, что это системные проблемы, поэтому нельзя винить кого-то одного.

На ЧМ-2018 ребята сыграли здорово, за что могу сказать команде спасибо. Черчесов наглядно продемонстрировал, что с этими футболистами он создал дееспособную сборную. А это значит, что работа в клубах должна быть более качественной, вот и все.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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