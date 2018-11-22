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    Орлов: «Черчесов сделал со сборной России нечто, сопоставимое с работой Хиддинка»

    Комментатор Геннадий Орлов подвел итоги выступления сборной России в 2018 году. По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов проделал хорошую работу на своем посту.

    – Сначала я хотел бы отметить, что Черчесов сделал нечто, сопоставимое с работой Гуса Хиддинка. Матч со Швецией стал для сборной России заключительным в 2018 году, а под конец года нужно подводить итоги. Голландский специалист в свое время собрал команду и провел очень хороший сбор в Австрии перед финальной частью Евро-2008. Станислав Саламович практически повторил это.

    – Давайте все же перейдем к матчу Швеция – Россия. О негативе говорить не хочется, поэтому попрошу вас отметить положительные стороны в игре нашей команды.

    – Позитивных моментов было мало. Посмотрите, насколько шведы выглядели мобильными, физически здоровыми и готовыми к атакам. Наверное, план на игру Черчесов составил правильно. Но что может сделать главный тренер, если футболист не атакует и отдает мяч не партнеру по команде, а сопернику? Переход от обороны к атаке совсем не складывался. Центр поля мы уступили. Проиграли матч не только по счету, но и по всем компонентам, которые есть в футболе. Я считаю, что это системные проблемы, поэтому нельзя винить кого-то одного.

    На ЧМ-2018 ребята сыграли здорово, за что могу сказать команде спасибо. Черчесов наглядно продемонстрировал, что с этими футболистами он создал дееспособную сборную. А это значит, что работа в клубах должна быть более качественной, вот и все.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.11.2018 23:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 4 декабря 2018, 14:13

      Самый нормальный комментатор.Всегда смотреть особо приятно ,когда он комментирует

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 23 ноября 2018, 14:35

      Черчесов - терминатор. Грустно, что интеллектуальных и спокойных тренеров наши футболисты не воспринимают.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 13:59

      Как бы Орлов не хвалил сборную на ЧМ ,сегодняшний результат открывает глаза на силу нашей команды. Шведов нам так и не удалось победить. Почему то РФС определил первую встречу в Калининграде. Получается что наша команда выезжала играть за рубеж. Играй сборная России в Москве или в Петербурге ,поддержка зрителей была бы лучше и результат мог быть бы положительным.

      3
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 23 ноября 2018, 13:07

      Сборной как не было, так и нет.На мире сыграли на эмоциях через не могу.Где мотивация сейчас?

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 23 ноября 2018, 10:45

      Вечная российская болезнь: при мааааленькой удаче вознести до небес. В чем особая заслуга Черчесова,кто скажет? Какую выдающуюся игру показал Дзюба?

      2
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      Рейтинг: +885

      kliker > владимир миронов 23 ноября 2018, 18:00

      При невеликом таланте они умирали на поле, и при этом смоги дать результат. Такое редко бывает (за что всей команде спасибо). Но ЧМ закончился, выше головы прыгать каждый матч не будешь. О такой ситуации, что пойдут проигрыши, все говорили сразу после ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 23 ноября 2018, 09:51

      Россиянским футболистам ,как то не идет купаться в лучах славы...
      Так было при ,,бронзовом,, Гусе Ивановиче (все помнят стыки со Словенией)...Мания величия...Перлы Аршавина...
      Нечто похожее происходит и щас ,после игр с турчонками...
      Аж так похорошело,что забили на последние игры.....Мания величия....
      А игроки ,по сути те же,что и на ЧМ играли!

      2
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 23 ноября 2018, 08:25

      При хиддинке игра была более качественная и интересная, стабильнее.. Но надо признать , что и футболисты у хиддинка посильнее были.. У черчесова по настоящему качественная игра была только с хорватией..

      1
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 23 ноября 2018, 07:25

      LERDAV, Черчесову eще 5 иностранцам дать Российское гражданство и сборная/СБРОДНАЯ/ МИРА под нашим Флагом покажет"Кузькину" как катать мячик назад и поперек

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 23 ноября 2018, 07:18

      Официальные игры черчесова 5победы 1нечья 3порожения ,2 победы над слабейшими командами 2можно сказать от равной 1над Испанией по пинальти(лотырея) поражение от 2сильных команд и одной равной ,Пока Черчесов не вывел сборную на турнир ,посмотрим как его работа покажет на отборочном групповом этапе к ЧЕ

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 ноября 2018, 05:20

      есть Горький и Сладкий перец так вот чечес уж сильно на горький смахивает

      3
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