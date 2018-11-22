Смородская: «Информация о том, что Фернандешу не заплатили премиальные, – это выдумки»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская опровергла информацию о том, что клуб не выплатил премиальные полузащитнику Мануэлю Фернандешу за 2015 год.

Ранее об этом сообщил агент футболиста Паулу Барбоза. По его словам, этим вопросом сейчас занимается Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Во-первых, мне бы это никак не хотелось комментировать. Во-вторых, это дела давно минувших дней, мне непонятно, что они там нового выдумали, когда всем все было выплачено.

Информация о том, что Фернандешу не заплатили премиальные – это выдумки», – сказала Смородская.

Фернандеш перешел в «Локомотив» 2014 году из «Бешикташа». В этом сезоне португалец провел за московскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.