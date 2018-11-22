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    Смородская: «Информация о том, что Фернандешу не заплатили премиальные, – это выдумки»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская опровергла информацию о том, что клуб не выплатил премиальные полузащитнику Мануэлю Фернандешу за 2015 год.

    Ранее об этом сообщил агент футболиста Паулу Барбоза. По его словам, этим вопросом сейчас занимается Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

    «Во-первых, мне бы это никак не хотелось комментировать. Во-вторых, это дела давно минувших дней, мне непонятно, что они там нового выдумали, когда всем все было выплачено.

    Информация о том, что Фернандешу не заплатили премиальные – это выдумки», – сказала Смородская.

    Фернандеш перешел в «Локомотив» 2014 году из «Бешикташа». В этом сезоне португалец провел за московскую команду 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    22.11.2018 21:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +569

      avera 22 ноября 2018, 23:31

      Чего спорить-подняли платежки и все будет ясно.

      0
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      Рейтинг: +55

      Ловец снов 87 22 ноября 2018, 23:30

      "...это дела давно минувших дней..." Так все таки были дела?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 23:09

      С выдумками в САS не обращаются, и он их не примет. Туда предоставляют документы и аргументацию по ним заявителя.

      3
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      Рейтинг: +1488

      balam 22 ноября 2018, 22:56

      ну наверна какие документы есть? или он болван совсем? темнит жаба

      1
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 22 ноября 2018, 22:45

      А то, что он судится за эти выдумки - тоже выдумки?

      1
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