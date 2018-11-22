Эвра: «Я зашел слишком далеко, обсасывая пальцы на ноге индейки. Это было немного противно»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра объяснил странное видео в своем инстаграме.

Вчера француз опубликовал ролик, в котором он нежно ласкал сырую курицу, целуя, шлепая и облизывая ее.

«Вчера я опубликовал видео, и это было дикостью и безумием.

Оно было только в честь Дня благодарения. Некоторые люди нашли это забавным, некоторые – странным, кое-кто – отвратительным. Слава богу, мы все разные.

Я просто обнимал, просто целовал мясо. Да, я зашел слишком далеко, когда обсасывал пальцы на ноге индейки. Это было немного противно», – сказал Эвра.