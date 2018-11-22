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    Эвра: «Я зашел слишком далеко, обсасывая пальцы на ноге индейки. Это было немного противно»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра объяснил странное видео в своем инстаграме.

    Вчера француз опубликовал ролик, в котором он нежно ласкал сырую курицу, целуя, шлепая и облизывая ее.

    «Вчера я опубликовал видео, и это было дикостью и безумием.

    Оно было только в честь Дня благодарения. Некоторые люди нашли это забавным, некоторые – странным, кое-кто – отвратительным. Слава богу, мы все разные.

    Я просто обнимал, просто целовал мясо. Да, я зашел слишком далеко, когда обсасывал пальцы на ноге индейки. Это было немного противно», – сказал Эвра.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Патриса Эвра

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    22.11.2018 21:29
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