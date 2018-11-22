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    Шикунов: «Безусловно, Глушаков был бы нужен «Крыльям Советов»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что зимой самарцы могут арендовать полузащитника Дениса Глушакова у «Спартака».

    «В первый раз слышу про наш интерес к Денису Глушакову. А если говорить о том, был бы он нам интересен или нет, то он игрок высокого класса. Безусловно, он был бы нужен «Крыльям». В последнее время у него сложилась тяжeлая ситуация, но его квалификация не вызывает никаких вопросов», – сказал Шикунов.

    В этом сезоне Глушаков принял участие в 11-ти матчах московской команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Еще четыре игры хавбек провел за молодежку «Спартака» и забил один гол.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.11.2018 19:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 10:18

      Берите если он вам так интересен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10666

      ivany4 23 ноября 2018, 08:56

      В этом сезоне Глушаков принял участие в 11-ти матчах московской команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Еще четыре игры хавбек провел за молодежку «Спартака» и забил один гол.
      Вот истинный уровень глушака. Только в молодежку, и то другой команды!))

      1
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 22 ноября 2018, 23:01

      Он скорее не нужен Спартаку, чем нужен КС...

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 22:24

      Шикунов, не теряйся.
      Лови момент.

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 22 ноября 2018, 20:15

      А чего Енисей не чешется, ему же полкоманды менять надо...

      1
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