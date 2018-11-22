Шикунов: «Безусловно, Глушаков был бы нужен «Крыльям Советов»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал информацию о том, что зимой самарцы могут арендовать полузащитника Дениса Глушакова у «Спартака».

«В первый раз слышу про наш интерес к Денису Глушакову. А если говорить о том, был бы он нам интересен или нет, то он игрок высокого класса. Безусловно, он был бы нужен «Крыльям». В последнее время у него сложилась тяжeлая ситуация, но его квалификация не вызывает никаких вопросов», – сказал Шикунов.

В этом сезоне Глушаков принял участие в 11-ти матчах московской команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Еще четыре игры хавбек провел за молодежку «Спартака» и забил один гол.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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