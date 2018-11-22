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    «Спорт-Экспресс»: Глушаков может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков имеет вариант продолжения карьеры в РПЛ. Футболист может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды.

    Действующий контракт 31-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до июня 2020 года. Зарплата игрока составляет 2,5 миллиона евро за сезон.

    Ранее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» заявило председателю совета директоров красно-белых Леониду Федуну, что не приемлет нахождение Глушакова в клубе.

    По одной из версий, осложнить переход полузащитника в «Крылья Советов» может тот факт, что Глушаков не так давно расстался с агентом Павлом Андреевым, который помогает самарскому клубу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2018 18:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 ноября 2018, 00:10

      Бле 2,5 ляма евро, это примерно 170 Лямов рублей в год, или больше 10 МИЛЛИОНОВ в месяц!!!! За что вать машу???

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > AHTUNGBOL 23 ноября 2018, 00:34

      Евро не долларов. Это около 15 лямов наших в месяц.
      За что, за что??? За то и то.))))

      0
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      Рейтинг: +3438

      violator20 22 ноября 2018, 21:45

      Если это произойдет, буду неделю праздновать!!!

      1
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 22 ноября 2018, 21:38

      самарские депутаты скажуть дорого...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 ноября 2018, 20:35

      порт экспрессивный как всегда ерунду пишет да не пойдёт он ни куда ему ни где не интересно кроме дома своего

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 20:16

      Так было бы лучше для всех.

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 22 ноября 2018, 19:59

      Валеру нужно в сборную звать...
      а черчесов АУТ!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 ноября 2018, 19:52

      пусть в енисей катит

      1
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      Рейтинг: +10

      dseruiop 22 ноября 2018, 19:43

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 ноября 2018, 19:36

      Так нельзя !..
      Дайте ему ещё поиграть за норм.зарплату, чтоб потом хоть какую-то пенсию получил

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 ноября 2018, 19:13

      К нему бы и Комбарова и остальной балласт, и можно даже навсегда и бесплатно

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Asbjorn 22 ноября 2018, 19:30

      Размечтался,большую часть зарплаты Спартаку придётся платить.Спасибо Массимо,он пробил сказочный контракт Глушакову.

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