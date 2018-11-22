Аленичев: «Никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку «Енисея», нет»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил с заявлением накануне гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Динамо». По словам специалиста, подготовка команды проходит в штатном режиме, и никакие посторонние факторы на нее не влияют.

«Впереди у команды важные три матча. Подготовка к ним проходит в штатном режиме. Никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку команды, нет.

Наиважнейшая задача на сегодня – набор максимального количества очков.

Взаимодействие с руководством клуба проходит в постоянном режиме. Есть общие цели и задачи, к которым мы совместно движемся.

Приятно видеть, что в Красноярске нас поддерживают, переживают и болеют. Будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков», – заявил Аленичев.

В субботу, 17 ноября, Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде. Позже тренер заявил, что в тот вечер пил только безалкогольное пиво, а всю эту ситуацию сфабриковали люди, которые хотят вынудить его покинуть свой пост.

Встреча «Динамо» – «Енисей» состоится в субботу, 24 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным