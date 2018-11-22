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    Аленичев: «Никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку «Енисея», нет»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил с заявлением накануне гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Динамо». По словам специалиста, подготовка команды проходит в штатном режиме, и никакие посторонние факторы на нее не влияют.

    «Впереди у команды важные три матча. Подготовка к ним проходит в штатном режиме. Никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку команды, нет.

    Наиважнейшая задача на сегодня – набор максимального количества очков.

    Взаимодействие с руководством клуба проходит в постоянном режиме. Есть общие цели и задачи, к которым мы совместно движемся.

    Приятно видеть, что в Красноярске нас поддерживают, переживают и болеют. Будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков», – заявил Аленичев.

    В субботу, 17 ноября, Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде. Позже тренер заявил, что в тот вечер пил только безалкогольное пиво, а всю эту ситуацию сфабриковали люди, которые хотят вынудить его покинуть свой пост.

    Встреча «Динамо» – «Енисей» состоится в субботу, 24 ноября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным

    Источник: ФК «Енисей»

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    22.11.2018 19:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 23 ноября 2018, 20:45

      Работай Дима,верим в тебя,плюй на всех ублюдков,которые мешают твоей личной жизни!!!)))Удачи!))

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 ноября 2018, 01:06

      Так уж и нет?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 21:09

      Его чо, уже из СИЗО выпустили? А почему Коку с Мамем держат!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 20:31

      Если это было в баре, то легко проверить по заказу кто что пил и ел, если это было не за стойкой. Верить на слово уже никому нельзя.

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