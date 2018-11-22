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    Фернандес полетел с ЦСКА на матч против «Ахмата». Дзагоев и Сигурдссон – нет

    ЦСКА сегодня вылетел в Грозный на игру 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

    На встречу красно-синие отправились в количестве 21-го футболиста.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хeрдур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наяир Тикнизян.

    Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.

    Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Такума Нисимура.

    Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится в пятницу, 23 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    22.11.2018 16:48
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 23 ноября 2018, 16:32

      Хоть в Грозном Терек играет на ничью или победу, сегодня победят Армейцы 2-0

      пятихат заряжен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Мы ЦСКА 23 ноября 2018, 19:54

      что и требовалось доказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 23 ноября 2018, 15:05

      Должны брать три очка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 23 ноября 2018, 09:38

      У Дзагоева последние годы большая часть сезонов проходит в лазарете, а не на поле. Похоже пора ему идти в аппарат Габулова - заместителем министра (там травм будет меньше).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > Dominator777 23 ноября 2018, 15:41

      Надо еще играть, Алан - хороший футболист, для ЦСКА, по крайней мере, точно.

      0
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 23 ноября 2018, 07:51

      Удачи ЦСКА! Красивой игры,и обойтись без травм!

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 22 ноября 2018, 18:04

      Что полетел уже хорошо,значит подлечился

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:52

      Добьет Гиннер русского бразильца окончательно, мля!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 22 ноября 2018, 17:05

      Фернандес полетел, но это не значит, что он будет играть.

      6
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