Фернандес полетел с ЦСКА на матч против «Ахмата». Дзагоев и Сигурдссон – нет

Хоть в Грозном Терек играет на ничью или победу, сегодня победят Армейцы 2-0
пятихат заряжен
ЦСКА сегодня вылетел в Грозный на игру 15-го тура РПЛ с «Ахматом».
На встречу красно-синие отправились в количестве 21-го футболиста.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хeрдур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наяир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Такума Нисимура.
Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится в пятницу, 23 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.