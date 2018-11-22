Фернандес полетел с ЦСКА на матч против «Ахмата». Дзагоев и Сигурдссон – нет

ЦСКА сегодня вылетел в Грозный на игру 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

На встречу красно-синие отправились в количестве 21-го футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хeрдур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наяир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Такума Нисимура.

Матч «Ахмат» – ЦСКА состоится в пятницу, 23 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.