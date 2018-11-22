Лодыгин получил травму на тренировке и выбыл до конца года

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин получил травму на тренировке команды накануне матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

По итогам медобследования у вратаря было выявлено повреждение правой икроножной мышцы. Срок восстановления займет пять-шесть недель. Таким образом, футболист пропустит оставшиеся матчи осенней части чемпионата России.

В это сезоне Лодыгин принял участие только в одном матче квалификации Лиги Европы, в котором пропустил четыре гола.