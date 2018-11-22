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    Лодыгин получил травму на тренировке и выбыл до конца года

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин получил травму на тренировке команды накануне матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

    По итогам медобследования у вратаря было выявлено повреждение правой икроножной мышцы. Срок восстановления займет пять-шесть недель. Таким образом, футболист пропустит оставшиеся матчи осенней части чемпионата России.

    В это сезоне Лодыгин принял участие только в одном матче квалификации Лиги Европы, в котором пропустил четыре гола.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.11.2018 16:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 22 ноября 2018, 22:16

      Здоровья, хоть и не играет, зато один из тех кто создает настроение в команде)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 22 ноября 2018, 21:41

      Отряд не заметит потери бойца

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 ноября 2018, 17:32

      Он уже не игрок основы по этому для команды это не сильно страшно, желаем скорого выздоровления что бы к лету можно было бы себе новый клуб найти.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 22 ноября 2018, 17:27

      Хорошая работа..

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 ноября 2018, 17:25

      какие оставшиеся матчи? если он и так не играет совсем в ЧР

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 ноября 2018, 17:23

      Самое главное для Зенита, это выиграть у Ростова и продолжить лидерство.

      6
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > 22 ноября 2018, 21:04

      Да, а чемпионы последних лет, которые не Зенит, они прямо блестели в еврокубках, прославляли страну... Ха. Есть такой рейтинг УЕФа, он учитывает победы-поражения в ЕК за последние 5 лет, вот там наглядно показано кто позорит страну, а кто нет.

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 22 ноября 2018, 17:00

      Ну,как принято ..
      Со скалы,в пропасть..

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 22 ноября 2018, 16:57

      Одна игра, 4 пропущенных гола, травма. Производительности ноль
      и зачем таких держат

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 ноября 2018, 16:56

      Он и без травмы выбыл

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:49

      Керж лучше.

      2
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