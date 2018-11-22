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    Маротта хочет сделать Милинковича-Савича своим первым приобретением в «Интере»

    Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта находится на продвинутой стадии переговоров с «Интером».

    Первым своим подписанием в миланском клубе Маротта хочет сделать полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. На этой неделе президент римского клуба Клаудио Лотито заявил, что им придется продать серба.

    Владельцы «Интера» Suning Group заверили Маротту, что у него будет поддержка для конкуренции с топ-клубами за такие таланты, как Милинкович-Савич, которым интересуются «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    В этом сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Corriere dello Sport

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    22.11.2018 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      Zly 22 ноября 2018, 16:50

      Расскажите знатоки серии а, что в данном игроке выдающегося? Супер-опорник?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zly 22 ноября 2018, 17:32

      Молодой:) и гол забил :)))

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