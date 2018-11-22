Маротта хочет сделать Милинковича-Савича своим первым приобретением в «Интере»

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта находится на продвинутой стадии переговоров с «Интером».

Первым своим подписанием в миланском клубе Маротта хочет сделать полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. На этой неделе президент римского клуба Клаудио Лотито заявил, что им придется продать серба.

Владельцы «Интера» Suning Group заверили Маротту, что у него будет поддержка для конкуренции с топ-клубами за такие таланты, как Милинкович-Савич, которым интересуются «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Милинкович-Савич провел за «Лацио» 15 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.