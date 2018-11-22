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    Football Leaks: Райола заработал 49 миллионов на трансфере Погба в «МЮ» в 2016 году

    Футбольный агента Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заработал 49 миллионов евро на переходе футболиста в английский клуб из «Ювентуса» в 2016 году, сообщает Mediapart со ссылкой на отчеты Football Leaks.

    «МЮ» заплатил Райоле за сделку 22 миллионов евро. Еще 27 миллионов агент получил за трансфер от туринского клуба.

    При этом Райола не смог доказать отсутствие конфликта интересов в сделке, нарушив таким образом правила ФИФА.

    ФИФА провела внутреннее расследование перехода француза, порекомендовав применить санкции к участникам трансфера. Тем не менее руководство организации проигнорировало рекомендации дисциплинарного комитета.

    Трансфер Погба обошелся «Манчестер Юнайтед» в 105 миллионов евро.

    Про еще один большой слив Football Leaks – про суперлигу. Обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол. Вот подкаст:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Mediapart

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    22.11.2018 14:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70

      rude boy 23 ноября 2018, 05:05

      Офигеть. Круче него только папаша Неймара.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 ноября 2018, 18:01

      Не зря его САФ назвал мешком с дерьмом. Эх, в современном мире толерантности и политкорректности уже и пукнуть все боятся, а то как бы чего не вышло. Не хватает таких людей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 ноября 2018, 15:57

      как тебе такое, измайлов?!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 22 ноября 2018, 15:15

      Красавчик. Нагнул оба клуба на 50кк евро денег.

      0
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