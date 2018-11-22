Football Leaks: Райола заработал 49 миллионов на трансфере Погба в «МЮ» в 2016 году

Футбольный агента Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заработал 49 миллионов евро на переходе футболиста в английский клуб из «Ювентуса» в 2016 году, сообщает Mediapart со ссылкой на отчеты Football Leaks.

«МЮ» заплатил Райоле за сделку 22 миллионов евро. Еще 27 миллионов агент получил за трансфер от туринского клуба.

При этом Райола не смог доказать отсутствие конфликта интересов в сделке, нарушив таким образом правила ФИФА.

ФИФА провела внутреннее расследование перехода француза, порекомендовав применить санкции к участникам трансфера. Тем не менее руководство организации проигнорировало рекомендации дисциплинарного комитета.

Трансфер Погба обошелся «Манчестер Юнайтед» в 105 миллионов евро.

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