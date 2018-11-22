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    Самарский депутат: «Люди, близкие к «Крыльям Советов», по слухам, заботятся о себе, а не о клубе»

    Заместитель председателя самарской Губернской думы Александр Степанов заявил, что близкие к руководству клуба люди, по слухам, заботятся о себе, а не о «Крыльях Советов».

    Ранее Степанов в инстаграме выразил удивление решением заменить голкипера команды Георгия Лорию на Сергея Рыжикова, которое обошлось самарцам в 68 миллионов рублей..

    «Основная мысль – не затраты на вратаря, а отсутствие чeткой и понятной стратегии развития. Это происходит потому, что люди, близкие к руководству клуба, по слухам, заботятся о себе, а не о благе великого клуба, гордости Самары. И это печально.

    Запросы на проверку в клуб? Зачем? Этим должны заниматься другие органы», – сказал Степанов.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.11.2018 14:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 22 ноября 2018, 21:16

      а депутаты у нас о ком заботятся? ))

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 ноября 2018, 18:47

      Давно не был в Самаре,но страшно бы удивился,если бы услышал,что самарские депутаты заботятся о Самаре,а не о себе!!!
      Этот сидор и завонял-то оттого,что увидел деньги,плывущие мимо...

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 16:54

      Проверку финансовой деятельности клуба КС должны произвести независимые органы. И если есть нарушения ,вынести вердикт.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > zigbert 22 ноября 2018, 19:15

      Где в России независимые?

      4
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 16:36

      А что лично сам Степанов сделал для города?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:30

      В Самаре всегда так было. А иначе зачем нужен клуб?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 16:22

      Нужно не слухи распространять, ссылаясь на них, а инициировать аудит финансовой деятельности клуба. И по результатам проверки, материалы в СК РФ для решения вопроса по существу...

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 22 ноября 2018, 15:22

      Интересно, а сам депутат заботится о своем народе,не по слухам они ,то есть, депутаты давно против своего народа,находясь у власти депутаты заботятся только о себе,но никак о благе своего народа,думается с этим многие согласятся.А людей в руководство клубов назначают ,такие же как Степанов,отсюда вытекает и "заботушка о себе любимых"

      4
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 22 ноября 2018, 15:14

      Приглашенные со стороны тренеры со своим штабом, управленцы-варяги , старая история , длительная относительно вахта с хорошим заработком областных денег, почему прокуратура этим не занимается, ведь история с финансовой точки зрения замены Лории на Рыжикова это даже без доказательства хищения, злоупотребление нанесшее ущерб областному бюджету в особо крупном размере, почему бы не организовать хотя бы гражданские иски к бывшему тренерскому штабу.

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 22 ноября 2018, 14:52

      о благе великого клуба, гордости Самары,а что же тогда так мало зрителей ходят на ВВЕЛИКИЕ кр.советов

      0
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 22 ноября 2018, 14:49

      Александр Степанов.. не близкий..
      Вывод.
      Надо засылать.

      1
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