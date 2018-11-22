Самарский депутат: «Люди, близкие к «Крыльям Советов», по слухам, заботятся о себе, а не о клубе»

Заместитель председателя самарской Губернской думы Александр Степанов заявил, что близкие к руководству клуба люди, по слухам, заботятся о себе, а не о «Крыльях Советов».

Ранее Степанов в инстаграме выразил удивление решением заменить голкипера команды Георгия Лорию на Сергея Рыжикова, которое обошлось самарцам в 68 миллионов рублей..

«Основная мысль – не затраты на вратаря, а отсутствие чeткой и понятной стратегии развития. Это происходит потому, что люди, близкие к руководству клуба, по слухам, заботятся о себе, а не о благе великого клуба, гордости Самары. И это печально.

Запросы на проверку в клуб? Зачем? Этим должны заниматься другие органы», – сказал Степанов.