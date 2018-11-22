РПЛ: «Проведение игры «Енисей» – «Ахмат» в манеже нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу»

Премьер-лига выступила с официальным заявлением против проведения матча 15-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат» в манеже в Красноярске. Ранее бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения допустить данное спортивное сооружение к проведению встречи, поскольку играть матч на стадионе «Центральный» не представляется возможным из-за тяжелых климатических условий.

«В среду, 21 ноября 2018 года, бюро исполкома РФС приняло решение о допуске в виде исключения крытого футбольного манежа «Футбол-Арена Енисей» (г. Красноярск) к проведению матча 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат».

Российская футбольная Премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания бюро. Считаем, что регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему техническому регламенту Премьер-лиги, требованиям основного вещателя и принципиальному решению общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», – говорится в заявлении РПЛ.