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    РПЛ: «Проведение игры «Енисей» – «Ахмат» в манеже нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу»

    Премьер-лига выступила с официальным заявлением против проведения матча 15-го тура РПЛ «Енисей»«Ахмат» в манеже в Красноярске. Ранее бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения допустить данное спортивное сооружение к проведению встречи, поскольку играть матч на стадионе «Центральный» не представляется возможным из-за тяжелых климатических условий.

    «В среду, 21 ноября 2018 года, бюро исполкома РФС приняло решение о допуске в виде исключения крытого футбольного манежа «Футбол-Арена Енисей» (г. Красноярск) к проведению матча 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат».

    Российская футбольная Премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания бюро. Считаем, что регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему техническому регламенту Премьер-лиги, требованиям основного вещателя и принципиальному решению общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

    Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», – говорится в заявлении РПЛ.

    Источник: РПЛ

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    22.11.2018 14:26
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 22 ноября 2018, 22:41

      Играть только на улице и обязать составителей календаря в обязательном порядке посетить этот матч , отсидев его полностью на трибуне вместе со всеми болельщиками .

      1
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 22 ноября 2018, 19:45

      А перенести этот матч в Грозный, нет? Конечно не, потому как Ахмат очень гостеприимная команда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 22 ноября 2018, 18:43

      Ахренеть,а сам город Красноярск,не нанесёт ущерб футболу? Идиоты,Календарь составлять надо правильно. Кто мешает играть,через 2 на 3 день? Усталость? Не смешите. Парни знали,на что идут..

      1
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 22 ноября 2018, 17:57

      А чего ждали в конце ноября в Сибири?
      Валенки, ушанки и с должным качеством в прямом эфире.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 16:40

      Холода как всегда приходят неожиданно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:38

      У Енисея только на манеж и расчет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 ноября 2018, 16:24

      Эта лавочка под названием рфс с репутацией давно уже не дружит. И потом. Взяли бы и перенесли матчи куда-нибудь в катар

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 ноября 2018, 16:17

      Правильно, нужно играть на свежем воздухе в Красноярске!!! Председателя РПЛ, его замов и бюро исполкома РФС в трусах и футболках на край поля мячи подавать!!! Хоть народ зрелище посмотрит!

      5
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 22 ноября 2018, 15:28

      Если бы РПЛ переименовали в Гондонную фабрику-народ бы поддержал.Репутация не пострадает.

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 ноября 2018, 15:17

      Удары по репутации российского футбола наносит система "осень-весна". Её, якобы, вводили для того, чтобы лучше выступали наши команды в еврокубках. Аллё! Гараж, иде энто самое улучшение? Лучшие результаты наших клубов были достигнуты до введения этой глупости.

      4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > TOMSON 22 ноября 2018, 21:13

      Еврокубки были взяты ЦСКА в 2005 году, а "Зенитом" - 2008. Переход на идиотизм под названием "осень-весна" "товарисч Фурсенко и компашка" устроили в 2012!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > multiscan 26 ноября 2018, 21:50

      в комментах сначала пиши свое мнение,потом минусуй... а то ты шибко умный,я смотрю

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