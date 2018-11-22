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    Кафельников: «Пусть «Спартак» весь состав продает, а играть будут Глушаков и Комбаров»

    Бывший российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение о том, что московский клуб зимой может расстаться с несколькими игроками.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» могут покинуть полузащитник Софьян Ханни, нападающий Луис Адриано и еще некоторые футболисты.

    – Если есть такая информация – пусть весь состав продают, а играть будут Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

    – Но ведь Ханни и Луис Адриано в последнее время не блещут.

    – Если считают это логичным, то пускай расстаются со всеми, кто более-менее играет в футбол. Пускай оставляют один балласт в команде.

    – Будущее Александра Самедова под вопросом, его контракт заканчивается по окончании сезона. Как думаете, стоит ли его удержать?

    – Я ничего не думаю, пускай делают, что хотят.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2018 14:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 ноября 2018, 21:48

      Да уж, Глушак с Навесовым - это сила.
      А продадут Зобнина, если кто-то даст за него 30 лямов, в качестве отступных.
      И прикупят ещё пару Педрош.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 ноября 2018, 17:31

      Типичный псих!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 17:31

      Достали уже эти рукой водители.
      У людей реально какая то апатия началась.

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 22 ноября 2018, 16:48

      никогда не понимал трансферную политику руководства "Спартака". купят нормального игрока,а вскорости продают его. из бывших . игроков "Спартака" можно не одну нормальную команду собрать. и зачем Пердун тренеров покупает, если всё по-своему делает? разваливают команду, гады.

      2
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      ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > 19asmodey54 22 ноября 2018, 19:31

      это бизнес))) порту с бенфикой вообще продают каждый год лидеров)))у них то мы все знаем что академия звезд позавидует любой))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 22 ноября 2018, 16:46

      Интервью Евгения вполне отражает общее актуальное состояние болельщиков Спартака. Они крайне демотивированы - "да, делайте что хотите".

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:33

      Помнится, Кафель над Зенитом издевался...

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      Рейтинг: +147

      JellyBean 22 ноября 2018, 16:06

      Обиделся..

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      Рейтинг: +307

      shpilman 22 ноября 2018, 15:35

      я про Сердара Таски года 3 подряд читал, типа в Турцию или в Германию уйдет, а в итоге свободным агентом стал))

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 22 ноября 2018, 15:00

      Олимпионик перестал даже думать...
      Куда Страна катится...?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Алехсбургер. 22 ноября 2018, 15:07

      Ну кафель, это не вся страна и не вектор ее движения.

      1
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