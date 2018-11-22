Кафельников: «Пусть «Спартак» весь состав продает, а играть будут Глушаков и Комбаров»

Бывший российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение о том, что московский клуб зимой может расстаться с несколькими игроками.

Ранее сообщалось, что «Спартак» могут покинуть полузащитник Софьян Ханни, нападающий Луис Адриано и еще некоторые футболисты.

– Если есть такая информация – пусть весь состав продают, а играть будут Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

– Но ведь Ханни и Луис Адриано в последнее время не блещут.

– Если считают это логичным, то пускай расстаются со всеми, кто более-менее играет в футбол. Пускай оставляют один балласт в команде.

– Будущее Александра Самедова под вопросом, его контракт заканчивается по окончании сезона. Как думаете, стоит ли его удержать?

– Я ничего не думаю, пускай делают, что хотят.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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