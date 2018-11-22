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    Дрогба: «В «Манчестер Сити» Моуринью уже дважды стал бы чемпионом»

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба выступил в защиту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    В свое время ивуариец играл под руководством португальского специалиста в лондонском клубе.

    «Думаю, если бы вы поставили его в «Манчестер Сити», он бы дважды выиграл АПЛ. Возможно, два или три раза. Вас критикуют потому, что вы устанавливаете стандарт – побеждать, побеждать и побеждать, а теперь вы не выигрываете или не показываете прежних результатов.

    Жозе все еще в «МЮ». Вы должны посмотреть на всех тренеров «Юнайтед» в последние несколько лет. Быть тренером после сэра Алекса Фергюсона нелегко, и тогда у них были другие финансы, нежели сейчас.

    Люди обращают внимание только на лучшее, а он один из лучших. И поэтому он получает все это.

    Я думаю, он принимает вызов, потому что это большая проблема. Если люди критикуют вас, понравится ли вам это? Это тяжело. В конце концов, он человек. Он пытается изменить свой подход, и это то, что делают лучшие тренеры. Когда что-то не работает, вы пытаетесь изменить это», – сказал Дрогба.

    Источник: Mirror

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    22.11.2018 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      rude boy 23 ноября 2018, 05:12

      У МС игроки круче, не так ли? Да, да, оправдашки. У него был звездный Мадрид, потом крутой Челси, сейчас не менее крутой по именам МЮ. После Порту только топ клубы,и чета опять не так. Во Франции с ПСЖ он был бы номером уно))

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 22 ноября 2018, 15:16

      Это просто поддержка. Всем уже понятно, что в настоящее время тактика Моура не работает. Ему или на пенсию пора или менять свой стиль.

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