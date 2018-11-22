Дрогба: «В «Манчестер Сити» Моуринью уже дважды стал бы чемпионом»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба выступил в защиту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

В свое время ивуариец играл под руководством португальского специалиста в лондонском клубе.

«Думаю, если бы вы поставили его в «Манчестер Сити», он бы дважды выиграл АПЛ. Возможно, два или три раза. Вас критикуют потому, что вы устанавливаете стандарт – побеждать, побеждать и побеждать, а теперь вы не выигрываете или не показываете прежних результатов.

Жозе все еще в «МЮ». Вы должны посмотреть на всех тренеров «Юнайтед» в последние несколько лет. Быть тренером после сэра Алекса Фергюсона нелегко, и тогда у них были другие финансы, нежели сейчас.

Люди обращают внимание только на лучшее, а он один из лучших. И поэтому он получает все это.

Я думаю, он принимает вызов, потому что это большая проблема. Если люди критикуют вас, понравится ли вам это? Это тяжело. В конце концов, он человек. Он пытается изменить свой подход, и это то, что делают лучшие тренеры. Когда что-то не работает, вы пытаетесь изменить это», – сказал Дрогба.