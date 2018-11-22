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    Райола попросил Погба не говорить в СМИ о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, попросил футболиста прекратить публично говорить о возможности ухода из английского клуба.

    Райола заверил француза, что работает над его возвращением в «Ювентус», и сказал игроку, что он должен молчать о своих планах. Вместо этого он попросил хавбека сосредоточиться на футболе и позволить ему заключить сделку с туринцами. Райола намерен вернуть Погба в Турин в конце этого сезона.

    При этом «Ювентус» не против варианта с арендой француза в январе с правом выкупа его в июне.

    Источник: Tuttosport

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    22.11.2018 13:18
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