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    Парфенов не ждет возвращения Погребняка на поле в этом году

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов не ждет возвращения на поле форварда Павла Погребняка до зимней паузы в чемпионате России. Футболист проходит восстановление после травмы.

    − Во всех 14 турах «Урал» пропускал голы. Даже в последнем перед паузой матче с «Оренбургом», когда дело шло к победе 2:0, оставить ворота в неприкосновенности не получилось – гости забили в компенсированное время. В чем тут дело?

    − Есть у нас такая проблема, мы над ней работаем. Тут все сразу – и психология, и, наверное, отсутствие какой-то удачи. Нервный старт в чемпионате по-прежнему дает о себе знать.

    − Во время паузы «Урал» провел на Кипре сбор, на котором присутствовал и самый титулованный игрок команды – Павел Погребняк. Как проходит его восстановление?

    − Пашка занимается пока индивидуально. Радует, что он был с командой. Сам этого захотел. Наверное, можно было и раньше присоединиться, в коллективе реабилитация идет быстрее. Может ли он выйти на поле до зимнего перерыва? Шансы невелики. Времени на то, чтобы набрать форму, слишком мало.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.11.2018 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 22 ноября 2018, 12:47

      А кто его ждёт??? Только бухгалтер клуба,для подписи в ведомости.

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