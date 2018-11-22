Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Прядкин: «Россия не завоевала медалей, но год в целом был успешным»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин считает успешным текущий календарный год для сборной России.

    «Если оценивать год в целом, то его, конечно, можно признать успешным. Сборная России не завоевала медалей, но результат, показанный на чемпионате мира, объективно хороший», – считает Прядкин.

    Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила будущему обладателю серебряных медалей Хорватии. В Лиге наций команда Станислава Черчесова не смогла пробиться в Лигу А.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2018 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/blodka

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 ноября 2018, 12:28

      Как звучала одна из "отмазок" на Олимпиаде: "Мы почти победили, но соперники оказались сильнее!".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR 22 ноября 2018, 11:45

      Железная логика при оценке ))!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 ноября 2018, 11:42

      Слава Богу,что без медалей!
      ЗМС конечно тоже,и льготы,и преференции, но боюсь,что пришлось бы за медали всем,включая косильщика лужаек на базе,устанавливать бронзовые статуи на родине.. Это не говоря уже о премиях и бесплатного проезда в метро..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 