Прядкин: «Россия не завоевала медалей, но год в целом был успешным»

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/blodka
Президент РПЛ Сергей Прядкин считает успешным текущий календарный год для сборной России.
«Если оценивать год в целом, то его, конечно, можно признать успешным. Сборная России не завоевала медалей, но результат, показанный на чемпионате мира, объективно хороший», – считает Прядкин.
Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила будущему обладателю серебряных медалей Хорватии. В Лиге наций команда Станислава Черчесова не смогла пробиться в Лигу А.
Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:
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