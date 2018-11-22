Прядкин: «Россия не завоевала медалей, но год в целом был успешным»

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает успешным текущий календарный год для сборной России.

«Если оценивать год в целом, то его, конечно, можно признать успешным. Сборная России не завоевала медалей, но результат, показанный на чемпионате мира, объективно хороший», – считает Прядкин.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, где уступила будущему обладателю серебряных медалей Хорватии. В Лиге наций команда Станислава Черчесова не смогла пробиться в Лигу А.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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