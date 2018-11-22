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    Самедов: «Хотя сборная и вышла четвертьфинал, но осталась некая недосказанность»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов считает, что национальная команда могла выступить лучше на домашнем чемпионате мира-2018.

    «Для меня чемпионат мира был работой. Понятно, что для болельщиков это грандиозный праздник, но для меня и нашей команды это был в первую очередь стресс. Огромная ответственность и давление. Мы были обязаны выступить достойно.

    Но после чемпионата мира осталась некая недосказанность: могли сделать что-то большее, грандиозное, но не сделали. Хотя и четвертьфинал – огромный успех, учитывая, что до турнира в нас никто не верил.

    Сомневались, что мы даже из группы выйдем. Спасибо главному тренеру, что оградил нас от этого шквала негатива», – сказал Самедов.

    На чемпионате мира-2018 сборная России вышла в четвертьфинал, где уступила будущему обладателю серебряных медалей Хорватии.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: РБК

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    22.11.2018 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 16:12

      Вся недосказанность получилась со шведами.

      4
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:22

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/nefedov

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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 22 ноября 2018, 12:30

      (с) оградил нас от этого шквала негатива...
      Зато теперь купаетесь в лучах славы и позитива...

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 11:22

      На безрыбье и рак рыба.

      3
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