Самедов: «Хотя сборная и вышла четвертьфинал, но осталась некая недосказанность»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов считает, что национальная команда могла выступить лучше на домашнем чемпионате мира-2018.

«Для меня чемпионат мира был работой. Понятно, что для болельщиков это грандиозный праздник, но для меня и нашей команды это был в первую очередь стресс. Огромная ответственность и давление. Мы были обязаны выступить достойно.

Но после чемпионата мира осталась некая недосказанность: могли сделать что-то большее, грандиозное, но не сделали. Хотя и четвертьфинал – огромный успех, учитывая, что до турнира в нас никто не верил.

Сомневались, что мы даже из группы выйдем. Спасибо главному тренеру, что оградил нас от этого шквала негатива», – сказал Самедов.

На чемпионате мира-2018 сборная России вышла в четвертьфинал, где уступила будущему обладателю серебряных медалей Хорватии.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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