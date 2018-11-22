Вице-президент РФС: «Выступление сборной России в Лиге наций можно признать положительным»

Вице-президент РФС Сергей Анохин положительно оценил результат выступления сборной России в Лиге наций.

«Никто не ожидал такого выступления от нашей сборной на чемпионате мира.

В Лиге наций команда тоже смотрелась неплохо. Конечно, мы не добились того, чего хотели, но все равно итог выступления в этом турнире можно признать положительным.

Считаю, что победное шествие прервалось только из-за эпидемии травм ключевых футболистов. Теперь главная задача – в следующем году успешно выступить в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020. За счет матчей в Лиге наций смогли к этим играм серьезно подготовиться, проверить ближайший резерв.

В целом хочется поблагодарить всех ребят и тренерский штаб за 2018 год, который сборная России совершенно точно может занести себе в актив», – заявил Анохин.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала. В Лиге наций команда Станислава Черчесова не смогла пробиться в Лигу А.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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