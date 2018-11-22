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    Вице-президент РФС: «Выступление сборной России в Лиге наций можно признать положительным»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин положительно оценил результат выступления сборной России в Лиге наций.

    «Никто не ожидал такого выступления от нашей сборной на чемпионате мира.

    В Лиге наций команда тоже смотрелась неплохо. Конечно, мы не добились того, чего хотели, но все равно итог выступления в этом турнире можно признать положительным.

    Считаю, что победное шествие прервалось только из-за эпидемии травм ключевых футболистов. Теперь главная задача – в следующем году успешно выступить в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020. За счет матчей в Лиге наций смогли к этим играм серьезно подготовиться, проверить ближайший резерв.

    В целом хочется поблагодарить всех ребят и тренерский штаб за 2018 год, который сборная России совершенно точно может занести себе в актив», – заявил Анохин.

    Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала. В Лиге наций команда Станислава Черчесова не смогла пробиться в Лигу А.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Известия»

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    22.11.2018 10:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 23 ноября 2018, 10:50

      На фоне нашего "положительного" успеха как называть выступления например Украины, Косово и других?

      2
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:22

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      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 22 ноября 2018, 12:23

      Неужели,он верит в то,что говорит? Положительно,это когда в плюс,а у нас,ровно... ЧМ,закончился почти полгода назад. После оного,уже,члены сборной обоср...сь в ЕК. Замены травмированным,нет. О каких положительных моментах,разговор??

      1
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      Рейтинг: +4951

      polt 22 ноября 2018, 12:19

      Задолбали ура-патриоты. Как можно признать бездарную, с кучей ошибок и брака, игру сборной положительным достижением. Маразматики у руля и маразматический в итоге футбол. Какой-то проблеск на ЧМ был, а все что после и до ущербнейший футбол от нашей сборной.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 ноября 2018, 11:35

      Нам здорово помог Луческу и то,что не мы,а турки вылетели вниз, безусловно успех..
      Как говорил Семён Семёныч Горбунков: Ребята,на его месте должен быть я.

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      Рейтинг: +205

      D A N I L 22 ноября 2018, 11:30

      "Победное шествие" прекратилось не только из-за травм, главное - у сборной НЕТ резерва. И это прискорбно!!!

      1
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