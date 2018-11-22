Ла Лига подготовила жалобу на фанатов «Сельты» за оскорбление Рамоса

Представители испанской Ла Лиги подали официальный рапорт об оскорблениях в адрес защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Это случилось по итогам матча 12-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». В середине первого тайма, когда голкипер «Реала» собирался ввести мяч в игру, болельщики «Сельты», располагавшиеся на фанатской трибуне, кричали: «Серхио Рамос – сукин сын». Кричалка сопровождалась ударами барабана.

Жалоба отправлена в адрес специального комитета Королевской испанской футбольной федерации, а также на рассмотрение комиссии по борьбе с насилием.