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    Ла Лига подготовила жалобу на фанатов «Сельты» за оскорбление Рамоса

    Представители испанской Ла Лиги подали официальный рапорт об оскорблениях в адрес защитника «Реала» Серхио Рамоса.

    Это случилось по итогам матча 12-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». В середине первого тайма, когда голкипер «Реала» собирался ввести мяч в игру, болельщики «Сельты», располагавшиеся на фанатской трибуне, кричали: «Серхио Рамос – сукин сын». Кричалка сопровождалась ударами барабана.

    Жалоба отправлена в адрес специального комитета Королевской испанской футбольной федерации, а также на рассмотрение комиссии по борьбе с насилием.

    Источник: Marca

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    22.11.2018 09:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 ноября 2018, 15:36

      Hijo de puta! - правы на все 100

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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +101

      Stalin XP 22 ноября 2018, 11:31

      А разве "сукин сын" для С.Рамоса не комплимент?

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      Рейтинг: +301

      23igkra 22 ноября 2018, 10:08

      Обидели Сережу. Эмоциональная травма теперь до конца жизни

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