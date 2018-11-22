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    «ПСЖ» выступил с заявлением по травмам Неймара и Мбаппе

    Пресс-служба «ПСЖ» прокомментировала ситуацию с повреждениями нападающих Неймара и Килиана Мбаппе в международных товарищеских матчах.

    Напомним, 26-летний бразилец покинул поле в начале встречи со сборной Камеруна (1:0) из-за проблем с мышцами паха. 19-летний француз был заменен после падения на плечо в игре с Уругваем (1:1).

    «Неймар и Килиан Мбаппе сегодня прошли медицинское обследование.

    У Неймара выявлено растяжение связки паха правой ноги, у Мбаппе – ушиб правого плеча.

    Дальнейшая оценка их состояниям будет дана после 48-часовой реабилитации», – говорится в заявлении клуба.

    Напомним, 28-го ноября команда Томаса Тухеля встретится с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Источник: «ПСЖ»

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    22.11.2018 00:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +157

      Azraeil 22 ноября 2018, 17:39

      До 28 как до китайской границе раком...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Dadrail > Azraeil 22 ноября 2018, 17:46

      Ливер все равно выиграет

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Харут > 22 ноября 2018, 17:51

      А реабилитация в чем заключается

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Israfel 22 ноября 2018, 17:34

      Что то Неймар часто стал болеть

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      Mekail 22 ноября 2018, 17:03

      Ушиб плеча, фигня, не хрен брать больничный

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Djebrael 22 ноября 2018, 17:00

      А может спецом утку запустили.

      7
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