«ПСЖ» выступил с заявлением по травмам Неймара и Мбаппе

Пресс-служба «ПСЖ» прокомментировала ситуацию с повреждениями нападающих Неймара и Килиана Мбаппе в международных товарищеских матчах.

Напомним, 26-летний бразилец покинул поле в начале встречи со сборной Камеруна (1:0) из-за проблем с мышцами паха. 19-летний француз был заменен после падения на плечо в игре с Уругваем (1:1).

«Неймар и Килиан Мбаппе сегодня прошли медицинское обследование.

У Неймара выявлено растяжение связки паха правой ноги, у Мбаппе – ушиб правого плеча.

Дальнейшая оценка их состояниям будет дана после 48-часовой реабилитации», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, 28-го ноября команда Томаса Тухеля встретится с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.