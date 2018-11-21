Адвокат Мамаева подтвердил информацию о выплате избитому водителю Соловчуку

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подтвердил информацию о том, что его клиент выплатил компенсацию Виталию Соловчуку.

8-го октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин в компании трех мужчин избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

«Учитывая, что информация об этом обнародована ТАСС, и чтобы избежать каких-либо недомолвок и слухов, поясню: действительно, наша сторона еще в октябре сделала такой добровольный шаг в направлении не голословного, а реального примирения с потерпевшим Соловчуком.

Денежная компенсация произведена в соответствии с волеизъявлением Мамаева, о чем он заявил на очной ставке с потерпевшим. Сумму сейчас раскрывать не считаю возможным. Но заверяю, что она вполне адекватна, соответствует отечественной судебной практике по аналогичным делам и позволяет в достаточном объеме загладить как материальный, так и возможный материальный вред, причиненный потерпевшему.

Закон предоставляет обвиняемому право принимать добровольные меры для возмещения имущественного ущерба и морального вреда на любой стадии судопроизводства. Мы решили не затягивать, искренне желая Виталию скорейшего выздоровления и оказывая максимально посильное содействие в этом.

О возможности беспрепятственного получения денежных средств, зачисленных на открытый для Соловчука счет в одном из ведущих банков, сразу же уведомили следствие и предоставили все имеющиеся по этому поводу документы. Наше ходатайство об их приобщении к делу и уведомлении об этом потерпевшей стороны удовлетворено. Тогда же я поставил в известность и представителя потерпевшего.

Рассчитываем, что потерпевший сможет в ближайшее время воспользоваться компенсацией, а следствие учтет добросовестное поведение Павла ходе расследования дела при принятии дальнейших процессуальных решений в отношении Мамаева», – сказал Бушманов.

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Про Кокорина и Мамаева мы записывали подкаст. Что нас смущает во всей этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Слушаем:

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