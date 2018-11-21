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    Адвокат Мамаева подтвердил информацию о выплате избитому водителю Соловчуку

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подтвердил информацию о том, что его клиент выплатил компенсацию Виталию Соловчуку.

    8-го октября Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин в компании трех мужчин избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    «Учитывая, что информация об этом обнародована ТАСС, и чтобы избежать каких-либо недомолвок и слухов, поясню: действительно, наша сторона еще в октябре сделала такой добровольный шаг в направлении не голословного, а реального примирения с потерпевшим Соловчуком.

    Денежная компенсация произведена в соответствии с волеизъявлением Мамаева, о чем он заявил на очной ставке с потерпевшим. Сумму сейчас раскрывать не считаю возможным. Но заверяю, что она вполне адекватна, соответствует отечественной судебной практике по аналогичным делам и позволяет в достаточном объеме загладить как материальный, так и возможный материальный вред, причиненный потерпевшему.

    Закон предоставляет обвиняемому право принимать добровольные меры для возмещения имущественного ущерба и морального вреда на любой стадии судопроизводства. Мы решили не затягивать, искренне желая Виталию скорейшего выздоровления и оказывая максимально посильное содействие в этом.

    О возможности беспрепятственного получения денежных средств, зачисленных на открытый для Соловчука счет в одном из ведущих банков, сразу же уведомили следствие и предоставили все имеющиеся по этому поводу документы. Наше ходатайство об их приобщении к делу и уведомлении об этом потерпевшей стороны удовлетворено. Тогда же я поставил в известность и представителя потерпевшего.

    Рассчитываем, что потерпевший сможет в ближайшее время воспользоваться компенсацией, а следствие учтет добросовестное поведение Павла ходе расследования дела при принятии дальнейших процессуальных решений в отношении Мамаева», – сказал Бушманов.

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Про Кокорина и Мамаева мы записывали подкаст. Что нас смущает во всей этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Слушаем:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2018 23:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:32

      Вот и все, за что судить? Почему не отпускают? Причина в чем?

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 22 ноября 2018, 14:37

      Как информирует агентство Associated Press, суд отклонил апелляцию датского футболиста норвежского "Русенборга" Никласа Бендтнера на приговор к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста. Напомним, что инцидент произошел в ночь на 9 сентября в Копенгагене. Футболист остался недоволен поездкой и отказался заплатить таксисту. Водитель начал оскорблять Бендтнера, после чего спортсмен ударил водителя по лицу, сломав ему челюсть. Суд первой инстанции вынес датчанину приговор в виде 50 суток лишения свободы и штрафа в размере $230. Вот как там быстро и справедливо всё решают а у нас за более менее такое же действие назначают 16 следователей и будут мурыжить людей до весны а всё потому что кто то очень хочет чтобы Кокорин побыл в тюрьме до весны и чтобы Зенит проиграл как можно больше матчей везде грязь и политика нигде нет справедливости только бабло и кто выше тот и прав

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 14:21

      Сумма компенсации скорей всего устроила Соловчука.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > zigbert 22 ноября 2018, 16:32

      Специально рожу подставлял.

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 22 ноября 2018, 11:36

      Раскаялся

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 22 ноября 2018, 08:46

      Хотят на примирение сторон соскочить, в целом правильно конечно....

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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 22 ноября 2018, 07:19

      Прям искренние раскаяние.

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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:52


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      -2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 ноября 2018, 01:18

      Добрый.
      С начало по чайнику, а потом на таблетки бабла кинул.
      И следствие сразу всё учтёт... Как у нас всё просто.

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      Рейтинг: +3608

      Axe111 22 ноября 2018, 01:17

      Да по**й вообще

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      Рейтинг: +108

      fosterwow 22 ноября 2018, 00:31

      mga

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