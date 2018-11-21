Эвра – о видео с индейкой: «Наслаждайтесь жизнью. Хватит быть такими скучными»

«Бомбардир» публиковал видео из инстаграма свободного агента Патриса Эвра. В ролике экс-игрок сборной Франции целовал и шлепал мясо индейки.

«Не знаю, теперь я, может, заболею сальмонеллeзом.

Наслаждайтесь жизнью. Хватит быть такими скучными и писать все эти плохие вещи у меня в инстаграме.

Что касается комментариев веганов – я же не заставляю вас оставить зелень из моего сада коровам?» – сказал 37-летний Эвра в «сторис».

Эвра получил статус свободного агента, не став продлевать контракт с «Вест Хэмом».