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    Эвра – о видео с индейкой: «Наслаждайтесь жизнью. Хватит быть такими скучными»

    «Бомбардир» публиковал видео из инстаграма свободного агента Патриса Эвра. В ролике экс-игрок сборной Франции целовал и шлепал мясо индейки.

    «Не знаю, теперь я, может, заболею сальмонеллeзом.

    Наслаждайтесь жизнью. Хватит быть такими скучными и писать все эти плохие вещи у меня в инстаграме.

    Что касается комментариев веганов – я же не заставляю вас оставить зелень из моего сада коровам?» – сказал 37-летний Эвра в «сторис».

    Эвра получил статус свободного агента, не став продлевать контракт с «Вест Хэмом».

    Источник: Инстаграм Патриса Эвра

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    21.11.2018 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17330

      YRLV88 21 ноября 2018, 22:40

      Патрис решил пойти в кулинары!)

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