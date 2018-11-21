Малком: «Хочу выходить на поле в сложных матчах «Барселоны»

Игрок перспективный ,но как всегда бывает ,конкуренция не дает ему право сразу закрепиться в основном составе. Нужно время.
Нападающий «Барселоны» Малком выразил готовность выходить на поле в сложных для команды матчах. В текущем сезоне Примеры форвард появлялся в основе один раз.
«Я готов показывать свой уровень в сложных матчах. Эрнесто Вальверде уже сообщил, что мне нужно делать для получения большего количества практики», – сказал игрок Marca.
Футболист пришел летом из «Бордо». Каталонцы перехватили Малкома у «Ромы».