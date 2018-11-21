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    Малком: «Хочу выходить на поле в сложных матчах «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» Малком выразил готовность выходить на поле в сложных для команды матчах. В текущем сезоне Примеры форвард появлялся в основе один раз.

    «Я готов показывать свой уровень в сложных матчах. Эрнесто Вальверде уже сообщил, что мне нужно делать для получения большего количества практики», – сказал игрок Marca.

    Футболист пришел летом из «Бордо». Каталонцы перехватили Малкома у «Ромы».

    Источник: Marca

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    21.11.2018 19:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 11:43

      Игрок перспективный ,но как всегда бывает ,конкуренция не дает ему право сразу закрепиться в основном составе. Нужно время.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 ноября 2018, 00:08

      Настрой правильный.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 21:31

      Выходить и играть в основе Барсы желающих много, но достойных намного меньше. Дерзай парень, у тебя всё впереди и время есть.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 ноября 2018, 21:04

      удачи

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