Малком: «Хочу выходить на поле в сложных матчах «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Малком выразил готовность выходить на поле в сложных для команды матчах. В текущем сезоне Примеры форвард появлялся в основе один раз.

«Я готов показывать свой уровень в сложных матчах. Эрнесто Вальверде уже сообщил, что мне нужно делать для получения большего количества практики», – сказал игрок Marca.

Футболист пришел летом из «Бордо». Каталонцы перехватили Малкома у «Ромы».