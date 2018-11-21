Президент «Наполи»: «Кавани вернется к нам, только если «ПСЖ» отпустит его бесплатно»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи, что нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может вернуться в Неаполь. Функционер дал понять: выкупить трансфер уругвайца клуб не в состоянии.

«Кавани может вернуться, если французы в связи с истечением контракта отпустят его бесплатно. Соглашение истекает летом. Кроме того, Эдинсону придется понести уменьшение зарплаты», – цитирует президента Football Italia.

Кавани выступал в Неаполе с 2010 по 2013 годы.