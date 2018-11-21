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    Президент «Наполи»: «Кавани вернется к нам, только если «ПСЖ» отпустит его бесплатно»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи, что нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может вернуться в Неаполь. Функционер дал понять: выкупить трансфер уругвайца клуб не в состоянии.

    «Кавани может вернуться, если французы в связи с истечением контракта отпустят его бесплатно. Соглашение истекает летом. Кроме того, Эдинсону придется понести уменьшение зарплаты», – цитирует президента Football Italia.

    Кавани выступал в Неаполе с 2010 по 2013 годы.

    Источник: Football Italia

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    21.11.2018 19:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 00:56

      Кавани бесплатно захочет получить любой клуб в мире.

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