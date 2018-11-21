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    В Красноярске выпустят пиво «Аленичев безалкогольное»

    Красноярские бизнесмены намерены выпустить новое пиво в честь главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

    В субботу, 17 ноября, специалист был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в езде на автомобиле в нетрезвом виде. Как сообщили СМИ, Аленичев отказался пройти медицинское освидетельствование. Спустя пару дней после инцидента тренер заявил, что в тот вечер пил только безалкогольное пиво.

    Предприниматели города теперь планируют выпустить пиво с названием «Аленичев безалкогольное».

    «Дмитрий Анатольевич прославил безалкогольное пиво на всю страну круче, чем реклама по федеральным каналам во время чемпионата мира по футболу. В итоге у нас пришла такая идея.

    Жалко только, что вместо рассказов о том, как он пьет два дня безалкогольное пиво, великий футболист мог посвятить выходные мастер-классам для детей где-нибудь в Козульке», – сказал один из руководителей красноярского супермаркета пива OKTOBEERFEST.

    По словам совладельца супермаркета, в настоящее время ведутся переговоры о поставках и работа по получению прав на название нового сорта.

    Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным

    Источник: Sibnovosti

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    21.11.2018 17:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 11:10

      Название хорошее ,но если к нему добавить 9% ,будет брендом.

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 21 ноября 2018, 21:14

      "сказал один из руководителей красноярского супермаркета пива OKTOBEERFEST" ну вот это вообще перегиб. а сам предприниматель предпочитает детят курсы в выходные читать обычно вместо отдыха или он только другим это предлагает делать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 21 ноября 2018, 20:25

      Не все предприниматели знают последствия Постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» от 7 мая 1985 года. На месте Аленичева зарядил бы достойную цену за использование своей фамилии на длительный срок. В начале бесспорно будет некий ажиотаж, а потом всё станет как с водкой Жириновского.

      0
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      Рейтинг: +843

      Князев 21 ноября 2018, 19:48

      И в других городах такое пиво будет востребовано.

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 21 ноября 2018, 19:01

      То есть не Выдержанный коньяк, а без алкогольное пиво. Может лучше обезжиренный кефир?

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 21 ноября 2018, 18:07

      "Карпин и невидимые друзья", " Газаев и событыльники по думе", вариаций пруд пруди.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 21 ноября 2018, 18:05

      Аленичев безалкогольное 9%

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 ноября 2018, 17:58

      А потом выпустят "Романцев крепкое"!

      2
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