В Красноярске выпустят пиво «Аленичев безалкогольное»

Красноярские бизнесмены намерены выпустить новое пиво в честь главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

В субботу, 17 ноября, специалист был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в езде на автомобиле в нетрезвом виде. Как сообщили СМИ, Аленичев отказался пройти медицинское освидетельствование. Спустя пару дней после инцидента тренер заявил, что в тот вечер пил только безалкогольное пиво.

Предприниматели города теперь планируют выпустить пиво с названием «Аленичев безалкогольное».

«Дмитрий Анатольевич прославил безалкогольное пиво на всю страну круче, чем реклама по федеральным каналам во время чемпионата мира по футболу. В итоге у нас пришла такая идея.

Жалко только, что вместо рассказов о том, как он пьет два дня безалкогольное пиво, великий футболист мог посвятить выходные мастер-классам для детей где-нибудь в Козульке», – сказал один из руководителей красноярского супермаркета пива OKTOBEERFEST.

По словам совладельца супермаркета, в настоящее время ведутся переговоры о поставках и работа по получению прав на название нового сорта.

Аленичев утверждает, что за ним следят. До этого его обвинили в езде пьяным