Самедов: «С возрастом стал легче относиться к хейтерам»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об отношении к негативу со стороны болельщиков в социальных сетях.

– Как вы от хейта абстрагируетесь? Стоит провести не самый удачный матч, и уже сотни злобных комментариев под постом.

– Когда постил что-то во время чемпионата мира, отключал комментарии. Всегда найдутся те, кто выплеснет свой негатив. Но чем старше становлюсь, тем легче отношусь к таким ситуациям. Хотя иногда на гадость или оскорбление хочется ответить жестко. Но вообще я противник интернет-разговоров.

– 170 тысяч подписчиков в инстаграме – и противник?

– Поясню. Пропадает нормальное человеческое общение. Раньше же не так было. Часто с супругой наблюдаем такую картину: приходишь в ресторан, сидит пара, и каждый в своих переписках. Мы с Юлей дали себе обещание, что не будем такими. Когда кто-то из нас берет телефон, делаем замечание. Соцсети и новости засоряют мозг, их стало слишком много. А что будет дальше? Очень боюсь за то время, когда мои дети вырастут.