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    Самедов: «С возрастом стал легче относиться к хейтерам»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об отношении к негативу со стороны болельщиков в социальных сетях.

    – Как вы от хейта абстрагируетесь? Стоит провести не самый удачный матч, и уже сотни злобных комментариев под постом.

    – Когда постил что-то во время чемпионата мира, отключал комментарии. Всегда найдутся те, кто выплеснет свой негатив. Но чем старше становлюсь, тем легче отношусь к таким ситуациям. Хотя иногда на гадость или оскорбление хочется ответить жестко. Но вообще я противник интернет-разговоров.

    – 170 тысяч подписчиков в инстаграме – и противник?

    – Поясню. Пропадает нормальное человеческое общение. Раньше же не так было. Часто с супругой наблюдаем такую картину: приходишь в ресторан, сидит пара, и каждый в своих переписках. Мы с Юлей дали себе обещание, что не будем такими. Когда кто-то из нас берет телефон, делаем замечание. Соцсети и новости засоряют мозг, их стало слишком много. А что будет дальше? Очень боюсь за то время, когда мои дети вырастут.

    Источник: РБК

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    21.11.2018 16:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 10:19

      Бывают и неприятные слова ,но ко всему надо относится философски.

      1
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      Рейтинг: +1390

      Taps 21 ноября 2018, 18:14

      Не надо засорять русский язык иностранщиной.
      Хейт ???

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 17:05

      В чём то он прав.
      Переписки в инете ни когда не заменят личного общения.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 ноября 2018, 16:20

      Лучше бы об игре думал.

      -1
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