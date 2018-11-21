Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов: «Поражение заслуженное. Шведы играли качественнее»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заслуженным поражение от Швеции (0:2) в матче заключительного шестого тура Лиги наций. В результате проигрыша россияне пропустили скандинавскую команду на первое место в группе и не вышли в лигу А.

    «Поражение заслуженное. Шведы играли качественнее. Понятно, что у нас у первых появился момент – не забили выход один на один.

    Но в целом, мы не были до конца сбалансированы по той или иной причине», – написал Черчесов в инстаграме.

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2018 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 22 ноября 2018, 10:40

      ,,Играли качественнее,,
      И это молвит тренер?
      Куда ты смотрел?
      Турнир скоротечный, от игры к игре проходит мало времени,
      команды по сути не меняются ,0-0 в Калининграде,а вскоре игра в Стокгольме,и что ? Ничья - заоблачная цель? Почему турки ,которых Россия ,,обула,, сумели там выиграть, а Россия вроде ,как сдала игру?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 22 ноября 2018, 08:57

      Проблема в уровне РПЛ ,он растёт ,но медленней чем в Европе,отставание нарастает.Нужно строить манежи ,менять лимит,принципы финансирования футбола на всех уровнях.Дорогу осилит идущий.Ну и гнать дилетантов из РФС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 ноября 2018, 06:01

      Пол команды в лазарете было, еще даже основным составом скатали ничью!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 21 ноября 2018, 21:24

      Как можно вообще проигрывать КАКИМ ТО шведам во всём,даже в скорости,физически недоразвитые безмозглые ублюдки,,,,стыдно должно быть тренеру,который говорит,что они заслуженно проиграли,не дрочишь ты их совсем,пора понизить зарплату уже до 20000тыс.р((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 21 ноября 2018, 19:57

      Один гол могли бы закатить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3608

      Axe111 21 ноября 2018, 19:18

      Какой ещё той или иной!!!!!! Деревяшки под руководством бездаря!!!!!! Фу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      vasily2591 21 ноября 2018, 19:11

      Отару разогнать - чабана в горы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Сергей Мишнаевский 21 ноября 2018, 18:29


      Тренером сборной работать легко!
      Главные матчи теперь далеко…
      Денежки кап… кап… кап… кап… КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
      Им наплевать МАСТЕР ты или ПЕНЬ!
      Можно с улыбкой сказать: «Не сумели!..
      Как почему?.. – Лучшие заболели!
      - Те, кто остались?.. – Они не такие…
      Так… не хорошие и не плохие!
      - План на игру?.. – Есть! ВСЕГДА ОН ОДИН…
      Нам очень нужен ВЫСОКИЙ БЛОНДИН…
      Или БРЮНЕТ… Не имеет значенья!
      Главное – ПОМНИТЬ МОИ НАСТАВЛЕНЬЯ…
      Все на него будут делать … НАБРОСЫ…
      То есть НАВЕСЫ! – Ещё есть вопросы?..
      - Что в результате?.. – Ну… там… как пойдёт…
      ВЕРЮ! КОГДА-НИБУДЬ… КТО-ТО… ЗАБЬЁТ!»


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Волховский 21 ноября 2018, 17:22

      Спасибо за отдачу, за борьбу. В этом году было много качественного футбола. Желаю здоровья всем ребятам.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 ноября 2018, 17:17

      А что,все навалились,на Черчесова? Кто-то вспомнил Хиддинга,так у него,после евро2008,тоже не заладилось. И его,быстро "слили",поставили Адвоката,вроде. И тоже,толку, 0 целых Х десятых. Основная беда,возможно,в самих футболерах... и даже,3 банки,от немцев,их не отрезвили. К игре подходили на первом месте,и скорее всего,в мозгах было: "фигня,ничейку сгоняем и все". Больше,чем уверен,поставь эту сборную,против клубов РПЛ,она и в тройку не войдёт.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 