Черчесов: «Поражение заслуженное. Шведы играли качественнее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заслуженным поражение от Швеции (0:2) в матче заключительного шестого тура Лиги наций. В результате проигрыша россияне пропустили скандинавскую команду на первое место в группе и не вышли в лигу А.

«Поражение заслуженное. Шведы играли качественнее. Понятно, что у нас у первых появился момент – не забили выход один на один.

Но в целом, мы не были до конца сбалансированы по той или иной причине», – написал Черчесов в инстаграме.