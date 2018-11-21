Черчесов: «Поражение заслуженное. Шведы играли качественнее»

,,Играли качественнее,,
И это молвит тренер?
Куда ты смотрел?
Турнир скоротечный, от игры к игре проходит мало времени,
команды по сути не меняются ,0-0 в Калининграде,а вскоре игра в Стокгольме,и что ? Ничья - заоблачная цель? Почему турки ,которых Россия ,,обула,, сумели там выиграть, а Россия вроде ,как сдала игру?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал заслуженным поражение от Швеции (0:2) в матче заключительного шестого тура Лиги наций. В результате проигрыша россияне пропустили скандинавскую команду на первое место в группе и не вышли в лигу А.
«Поражение заслуженное. Шведы играли качественнее. Понятно, что у нас у первых появился момент – не забили выход один на один.
Но в целом, мы не были до конца сбалансированы по той или иной причине», – написал Черчесов в инстаграме.