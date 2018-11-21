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    Червиченко: «Спартак» предлагал 3 миллиона за Скопинцева, «Ростов» хотел 5»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что летом москвичи хотели приобрести у «Ростова» левого полузащитника Дмитрия Скопинцева, но ростовчан не устроила предложенная сумма.

    «Скопинцев действительно мог оказаться в «Спартаке» летом. Красно-белые предлагали «Ростову» 3 миллиона евро за игрока, но данная сумма ростовчан не устроила – они хотели получить с продажи полузащитника 5 миллионов.

    Есть ли вероятность, что трансфер состоится в дальнейшем? Все будет зависеть от того, сколько «Спартак» будет готов за Скопинцева заплатить», – сказал Червиченко.

    В этом сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей в РПЛ, записав на свой счет две голевые передачи.

    Источник: Sport24

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    21.11.2018 13:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2336

      den161 22 ноября 2018, 15:13

      А в итоге купят за 7

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 ноября 2018, 10:45

      Не надо продавать, самим нужен!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      Бисер58 21 ноября 2018, 20:01

      Скопинцев перспективен конечно,но только 5 лямов многовато,за перспективу,да и в сборную не зовут,значит слабоват ещё в коленках!

      1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 21 ноября 2018, 17:36

      балалайку шашлыку.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 17:35

      Больше хотят агенты и разного рода инсайдеры балаболы. Игрок помимо своих индивидуальных игровых качеств, ещё должен соответствовать подбору уже имеющихся футболистов в команде, чтобы можно было создать игровой ансамбль.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 16:55

      Даже если бы выкупили ,не факт что он прямо возьмет и заиграет.

      3
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 21 ноября 2018, 14:51

      за всякую хрень и Спартак и Зенит типа Ханни и Эрнани платят по 8-10 а своего более полезного игрока и 3 жалкоа всё потому что на легионерах легче отмазать бабло в свой карман вот и вся правда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 14:50

      Только есть проблема.По своим игровым качествам Скопинцев пяти щлямам не соответствует.Так что грузи Андрюша гири.Слух ходит, что они золотые.Может не врут.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 ноября 2018, 14:35

      не велика потеря

      3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 ноября 2018, 14:11

      Лучше бы Ростов не хотел продавать Диму - он и здесь полезен!!

      1
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