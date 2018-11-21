Червиченко: «Спартак» предлагал 3 миллиона за Скопинцева, «Ростов» хотел 5»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что летом москвичи хотели приобрести у «Ростова» левого полузащитника Дмитрия Скопинцева, но ростовчан не устроила предложенная сумма.

«Скопинцев действительно мог оказаться в «Спартаке» летом. Красно-белые предлагали «Ростову» 3 миллиона евро за игрока, но данная сумма ростовчан не устроила – они хотели получить с продажи полузащитника 5 миллионов.

Есть ли вероятность, что трансфер состоится в дальнейшем? Все будет зависеть от того, сколько «Спартак» будет готов за Скопинцева заплатить», – сказал Червиченко.

В этом сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей в РПЛ, записав на свой счет две голевые передачи.