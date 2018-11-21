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    AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

    «Барселона» пообещала не приобретать футболистов «Ливерпуля» до 2021 года.

    Мерсисайдцы настояли, чтобы такой пункт был включен в договор между клубами по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в стан каталонцев в январе 2018 года.

    «Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.

    Ранее появилась информация, что каталонцы интересуются полузащитником англичан Роберто Фирмино и нападающим Мохамедом Салахом.

    Источник: AS

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    21.11.2018 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 21 ноября 2018, 15:55

      Интересный какой документ..в большей степени фиктивного действия,так кажется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 21 ноября 2018, 14:34

      Нужен пожизненный запрет!

      0
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