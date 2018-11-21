AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

«Барселона» пообещала не приобретать футболистов «Ливерпуля» до 2021 года.

Мерсисайдцы настояли, чтобы такой пункт был включен в договор между клубами по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, который перешел в стан каталонцев в январе 2018 года.

«Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.

Ранее появилась информация, что каталонцы интересуются полузащитником англичан Роберто Фирмино и нападающим Мохамедом Салахом.