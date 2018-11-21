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    Манчини: «У Италии было слишком много ничьих и поражений. Надеюсь, впереди будут только победы»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини остался доволен победой в товарищеском матче над США с минимальным счетом.

    «В этом матче все шло к нулевой ничьей, но таков футбол, все может перевернуться в считанные минуты. Мы создали огромное количество голевых моментов. Не менее важно и то, что мы показали хорошую игру.

    В следующем году нас ждет квалификация к Евро-2020. В последнее время у нас было слишком много ничьих и поражений, но мы надеемся, что впереди будут только победы», – заявил Манчини.

    Товарищеский матч Италия – США завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Маттео Политано на четвертой добавленной минуте.

    Источник: Rai Sport

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    21.11.2018 11:44
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