Лопетеги – кандидат на пост главного тренера сборной США

Бывший главный тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги может продолжить карьеру на уровне национальных команд.

Федерация футбола США рассматривает вариант приглашения испанца на пост главного тренера местной сборной. Представители федерации уже связывались со специалистом, чтобы обсудить такую возможность.

Сам Лопетеги выразил заинтересованность в этом предложении. В ближайшее время он отправится на переговоры в США.

На данный момент американская сборная не имеет постоянного главного тренера, временно команду возглавляет Дэйв Сарачан. Под его руководством команда США одержали три победы, пять матчей проиграли и трижды сыграли вничью.