Селюк: «Головин оказался в «Монако» в не самое удачное время. Клуб заигрался с зарабатыванием денег»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал неудачный сезон для «Монако», в который летом перешел полузащитник ЦСКА Александр Головин.

«Монако» заигралось с зарабатыванием денег. Они думали, что каждый год смогут выращивать и продавать футболистов уровня Килиана Мбаппе. Но это невозможно поставить на поток. Конечно, у всех команд бывают спады, но нельзя же скатываться так низко.

Александр Головин оказался в «Монако» в не самое удачное время. Ему нужно просто переждать этот период. У него еще будет шанс показать себя.

Уверен, что ситуация в княжеском клубе изменится, поскольку Анри – сильный тренер, он должен исправить ситуацию», – считает Селюк.

После 13-ти туров «Монако» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.