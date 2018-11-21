Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Селюк: «Головин оказался в «Монако» в не самое удачное время. Клуб заигрался с зарабатыванием денег»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал неудачный сезон для «Монако», в который летом перешел полузащитник ЦСКА Александр Головин.

    «Монако» заигралось с зарабатыванием денег. Они думали, что каждый год смогут выращивать и продавать футболистов уровня Килиана Мбаппе. Но это невозможно поставить на поток. Конечно, у всех команд бывают спады, но нельзя же скатываться так низко.

    Александр Головин оказался в «Монако» в не самое удачное время. Ему нужно просто переждать этот период. У него еще будет шанс показать себя.

    Уверен, что ситуация в княжеском клубе изменится, поскольку Анри – сильный тренер, он должен исправить ситуацию», – считает Селюк.

    После 13-ти туров «Монако» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2018 08:43
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 21 ноября 2018, 14:53

      Надеемся что Анри исправит все !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 13:05

      Сейчас для Головина главное не сломаться психологически. Не способствуют его игре и постоянные травмы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 21 ноября 2018, 10:47

      Пусть работает и терпит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 21 ноября 2018, 10:04

      "Но это невозможно поставить на поток"- чушь. Голландские клубы на этом зарабатывают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > violator20 22 ноября 2018, 18:15

      И что в итоге...где они сейчас????Аякс раньше гремел...выигрывал кубок европейских чемпионов 4 раза ещё дважды был в финале...а что теперь.....что сделали все эти распродажи....донор для грандов только и всего....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > slavutiq70 22 ноября 2018, 19:43

      Так же и Бельгийские клубы, сорная мощная, а команды средненькие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 21 ноября 2018, 09:52

      Надеюсь, и у Головина, и у Анри все получится. А зимой будем ждать усиления. В любом случае, Головин не пропадет и это какой-никакой опыт.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      СК > bset 21 ноября 2018, 10:41

      Пропасть то может быть и не пропадёт, а годы потеряет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > СК 21 ноября 2018, 10:48

      Это явно лучше, чем терять годы в ЦСКА. Вон тот же Дзагоев жалеет, что не смог уехать. А Головин в ЦСКА всегда успеет вернуться. Только там уже будет "Ну не получилось. Значит тут буду пользу приносить". Предугадывая дальнейшие фразы об интервью Бабаева, то сказано это было, чтобы ни на Монако, ни на Головина не оказывать давление. Чтобы было понятно, что ЦСКА не хочет "кинуть" на 30 млн, вернув себе игрока за копейки. И чтобы Головин сосредоточился на Монако и не думал о том, как бы в ЦСКА срулить. А так, само собой, в ЦСКА ему всегда будут рады.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > bset 21 ноября 2018, 11:49

      Наши игроки слишком слабы и ленивы выступать в ведущих клубах лиги. Начинают за здаравие, а заканчивают за упокой: Аршавин, Павлюченко, Биля, Жирков и т.д.
      Надеюсь, что Головин изменит зарубежное мнение о российских игроках.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > bset 22 ноября 2018, 18:17

      Подожди посмотрим что в итоге будет....пока всё это не на пользу в ЦСКА было бы лучше пока...а там посмотрим.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 21 ноября 2018, 09:40

      Не подфартило Сашке с командой, ой как не подфартило.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 